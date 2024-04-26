Афіша Одеси на 26-28 квітня: пивний фестиваль, безкоштовні виставки та концерти

Останні вихідні квітня пройдуть зі смаком пива. Досить несподівано, адже ми звикли, що пивні фестивалі зазвичай відбуваються в жовтні. Але організатори вирішили, що за зиму люди скучили за посиденьками за бокалом пінистого та свіжого напою
А ще, крім цього паралельно відбудеться Дитячий вікенд від БФ “Тримай” та День підтримки тварин, під час якого можна буде знайти вірного чотирилапого друга.
Що: Пишемо українською. Благодійний майстер клас
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 26 квітня, 14:00
Що: Odesa Beer Fest
Де: Міський сад
Коли: 26-28 квітня, 15:00 – 22:00
Що: Дитячий вікенд від БФ “Тримай”
Де: Міський сад
Коли: 26-28 квітня, 16:00 – 22:00
Що: Джазова академія. Вечір джазових імпровізацій Сергія Терентьєва
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 26 квітня, 17:00
Що: American English Club
Де: Грецька, 1-а, America House Odesа
Коли: 26 квітня, 18:30
Register https://bit.ly/3WgAgTE
Що: Romanticismo: Sonata da camera
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 27 квітня, 12:30
Що: Презентація книги «Відомі греки Одеси»
Де: Онлайн
Коли: 27 квітня, 15:00
Реєстрація https://us06web.zoom.us/…/tZUqfuipqj0pGtEbVQPgxows1ViiM…
Що: Іронічна Одеса 3
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 27 квітня, 16:00
Що: Творчій вечір гумору та поезії Анатолія Мокряка
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 28 квітня, 17:00
Що: Концерт духового оркестру ОНМА
Де: Новосельского, 63, ОНМА
Коли: 28 квітня, 18:00