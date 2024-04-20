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Завтра, 21 апреля, в Одессе будут иначе ходить троллейбусы и маршрутки

Завтра, 21 апреля, в Одессе будут иначе ходить троллейбусы и маршрутки

Завтра, в воскресенье, 21 апреля 2024 года, в Одессе будут внесены временные изменения в схемы движения ряда городских троллейбусных и автобусных маршрутов.

По информации департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, завтра с 07:00 до 12:00 часов будут иначе курсировать такие троллейбус и маршрутки:

Троллейбус №7

  • в направлении движения к ул. Новосельского – от 5 ст. Фонтанский дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
  • в направлении движения к ул. Архитекторской – от ул. Пироговской на ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Фонтанской дороги, просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

Троллейбус №9

  • в направлении движения к ул. Ришельевской – от 5 ст. Фонтанский дороги. на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
  • в направлении движения к ул. Инглези – от ул. Канатной на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Фонтанской дороги, просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

Автобус №115

  • по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую взр., 5 ст. Большого Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля;
  • в направлении движения в пос. Сахарное – от пл. Десятого апреля по ул. Черняховского, 5-й ст. Фонтана, Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту.

Автобус №146

  • в направлении движения к ул. Давида Ойстраха – от 5 ст. Большого Фонтана на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
  • в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко (ранее Ак. Вильямса) – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Большого Фонтана и дальше по маршруту.

Автобус №185

  • в направлении движения к Соборной пл. – от 5 ст. Фонтанский дороги. на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
  • в направлении движения к 411-й батарее – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Фонтанской дороги и далее по маршруту.

Автобус №198

  • по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Большого Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и дальше по маршруту;
  • в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансер) – от пл. Десятого апреля по ул. Черняховского, 5 ст. Большого Фонтана, Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту.

Автобус № 242

  • в направлении движения к ул. Паустовского – от 5 ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
  • в направлении движения к ООМУ (Больница водников) – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Фонтанской дороги, просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

Причину таких изменений маршрутов общественного транспорта в мэрии не уточняют.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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