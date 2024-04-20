Завтра, 21 апреля, в Одессе будут иначе ходить троллейбусы и маршрутки

Завтра, в воскресенье, 21 апреля 2024 года, в Одессе будут внесены временные изменения в схемы движения ряда городских троллейбусных и автобусных маршрутов.
По информации департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, завтра с 07:00 до 12:00 часов будут иначе курсировать такие троллейбус и маршрутки:
Троллейбус №7
- в направлении движения к ул. Новосельского – от 5 ст. Фонтанский дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
- в направлении движения к ул. Архитекторской – от ул. Пироговской на ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Фонтанской дороги, просп. Адмиральский и дальше по маршруту.
Троллейбус №9
- в направлении движения к ул. Ришельевской – от 5 ст. Фонтанский дороги. на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
- в направлении движения к ул. Инглези – от ул. Канатной на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Фонтанской дороги, просп. Адмиральский и дальше по маршруту.
Автобус №115
- по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую взр., 5 ст. Большого Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля;
- в направлении движения в пос. Сахарное – от пл. Десятого апреля по ул. Черняховского, 5-й ст. Фонтана, Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту.
Автобус №146
- в направлении движения к ул. Давида Ойстраха – от 5 ст. Большого Фонтана на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
- в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко (ранее Ак. Вильямса) – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Большого Фонтана и дальше по маршруту.
Автобус №185
- в направлении движения к Соборной пл. – от 5 ст. Фонтанский дороги. на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
- в направлении движения к 411-й батарее – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Фонтанской дороги и далее по маршруту.
Автобус №198
- по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Большого Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и дальше по маршруту;
- в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансер) – от пл. Десятого апреля по ул. Черняховского, 5 ст. Большого Фонтана, Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту.
Автобус № 242
- в направлении движения к ул. Паустовского – от 5 ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
- в направлении движения к ООМУ (Больница водников) – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Фонтанской дороги, просп. Адмиральский и дальше по маршруту.
Причину таких изменений маршрутов общественного транспорта в мэрии не уточняют.