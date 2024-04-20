Взрыв в Одессе: что известно об ударе по городу утром 20 апреля

Сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 6:43 утра. Мониторинговые каналы уточнили, что есть угроза применения баллистических ракет с территории временно-оккупированного Крыма.

Буквально через две минуты в областном центре раздался мощный взрыв. Особенно громким он был в районе жилмассива Таирова. Местные жители сообщили о сработавших сигнализациях автомобилей. А местные телеграм-каналы сообщили о поднявшемся в небо столбе черного дыма.

Сообщений, куда именно был прилет, и о его последствиях, пока не сообщалось. Российская федерация продолжает свой террор с помощью ракетных ударов. К сожалению, сегодняшнее субботнее утро не стало исключением. Вчера, 19 апреля, удар пришелся по порту Южный, в котором были уничтожены емкости с зерном и оборудование для погрузки агропродукции на суда.