Новости Одессы и Одесской области

Взрыв в Одессе: что известно об ударе по городу утром 20 апреля

Взрыв в Одессе: что известно об ударе по городу утром 20 апреля

Утром 20 апреля 2024 года российские агрессоры снова обстреляли Одессу. В городе прозвучал сильный взрыв.

Сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 6:43 утра. Мониторинговые каналы уточнили, что есть угроза применения баллистических ракет с территории временно-оккупированного Крыма.

Буквально через две минуты в областном центре раздался мощный взрыв. Особенно громким он был в районе жилмассива Таирова.  Местные жители сообщили о сработавших сигнализациях автомобилей. А местные телеграм-каналы сообщили о поднявшемся в небо столбе черного дыма.

Сообщений, куда именно был прилет, и о его последствиях, пока не сообщалось. Российская федерация продолжает свой террор с помощью ракетных ударов. К сожалению, сегодняшнее субботнее утро не стало исключением. Вчера, 19 апреля, удар пришелся по порту Южный, в котором были уничтожены емкости с зерном и оборудование для погрузки агропродукции на суда.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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