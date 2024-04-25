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Какие улицы отказались переименовывать одесские депутаты, а какие переименовали

Какие улицы отказались переименовывать одесские депутаты, а какие переименовали

Депутаты Одесского городского совета исключили из перечня топонимов более 10 наименований улиц и переулков, которые были ранее предложены к переименованию на сессии 24 апреля.

10 «спорных» топонимов

Инициатива исключить эти топонимы из перечня исходила от депутата Олега Этнаровича, назвавшего эти переименования «противоречивыми». Он предложил исключить их из проекта и либо проголосовать отдельным решением, либо отложить до следующего раза. Депутаты проголосовали «за», и из решения исключили переименование следующих топонимов:

  • площадь и улица Льва Толстого;
  • улица Мариинская;
  • улица Пржевальского;
  • улица Бунина;
  • проспект Гагарина;
  • улица Жуковского;
  • улица Леси Украинки;
  • улица и переулок Спартаковский;
  • улица Циолковского.

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Но стоит напомнить, что до 27 апреля эти улицы имеет право переименовать своим распоряжением городской голова. А с 27 апреля такое право получит глава ОВА Олег Кипер.

Какие улицы, площади и парки Одессы получили новые названия

В то же время, как сообщил депутат горсовета Петр Обухов, на сессии 24 апреля наконец-то было частично принято «многострадальное» решение о переименовании более 100 одесских улиц. В их числе:

  • улица и площадь Екатерининская теперь стали Европейскими;
  • Лидерсовский бульвар – бульвар Гетьмана Сагайдачного;
  • парк Горького стал парком Марка Твена;
  • сквер Пушкина стал сквером Розы ветров;
  • Академика Вильямса переулок будет носить имя Карпенко-Карого;
  • Белорусская улица стала улицей Кастуся Калиновского;
  • Магнитогорский 2-й переулок – переулок Сергея Параджанова;
  • улица Тимирязева теперь улица Айвазовского;
  • улица Ростовская – улица Мариупольская;
  • Переулок Александра Матросова стал переулком Валерия Лобановского;
  • Улица Бородинская теперь улица Героев Змеиного;
  • Улица Курская – улица Бахмутская.

Также наконец-то увековечены одесские ученые – Бардах, Фишер, Цесевич, Крейн, Саймон Лайтман.

Как сообщалось, 4 апреля историко-топонимическая комиссия при Одесском горсовете рекомендовала новые названия для улиц Екатерининской, Жуковского и Бунина, а также Екатерининской площади. А вот вопрос о переименовании улицы Пушкинской пока отложили.

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