Какие улицы отказались переименовывать одесские депутаты, а какие переименовали

10 «спорных» топонимов

Инициатива исключить эти топонимы из перечня исходила от депутата Олега Этнаровича, назвавшего эти переименования «противоречивыми». Он предложил исключить их из проекта и либо проголосовать отдельным решением, либо отложить до следующего раза. Депутаты проголосовали «за», и из решения исключили переименование следующих топонимов:

площадь и улица Льва Толстого;

улица Мариинская;

улица Пржевальского;

улица Бунина;

проспект Гагарина;

улица Жуковского;

улица Леси Украинки;

улица и переулок Спартаковский;

улица Циолковского.

Но стоит напомнить, что до 27 апреля эти улицы имеет право переименовать своим распоряжением городской голова. А с 27 апреля такое право получит глава ОВА Олег Кипер.

Какие улицы, площади и парки Одессы получили новые названия

В то же время, как сообщил депутат горсовета Петр Обухов, на сессии 24 апреля наконец-то было частично принято «многострадальное» решение о переименовании более 100 одесских улиц. В их числе:

улица и площадь Екатерининская теперь стали Европейскими;

Лидерсовский бульвар – бульвар Гетьмана Сагайдачного;

парк Горького стал парком Марка Твена;

сквер Пушкина стал сквером Розы ветров;

Академика Вильямса переулок будет носить имя Карпенко-Карого;

Белорусская улица стала улицей Кастуся Калиновского;

Магнитогорский 2-й переулок – переулок Сергея Параджанова;

улица Тимирязева теперь улица Айвазовского;

улица Ростовская – улица Мариупольская;

Переулок Александра Матросова стал переулком Валерия Лобановского;

Улица Бородинская теперь улица Героев Змеиного;

Улица Курская – улица Бахмутская.

Также наконец-то увековечены одесские ученые – Бардах, Фишер, Цесевич, Крейн, Саймон Лайтман.

Как сообщалось, 4 апреля историко-топонимическая комиссия при Одесском горсовете рекомендовала новые названия для улиц Екатерининской, Жуковского и Бунина, а также Екатерининской площади. А вот вопрос о переименовании улицы Пушкинской пока отложили.