Какие улицы отказались переименовывать одесские депутаты, а какие переименовали

Депутаты Одесского городского совета исключили из перечня топонимов более 10 наименований улиц и переулков, которые были ранее предложены к переименованию на сессии 24 апреля.
10 «спорных» топонимов
Инициатива исключить эти топонимы из перечня исходила от депутата Олега Этнаровича, назвавшего эти переименования «противоречивыми». Он предложил исключить их из проекта и либо проголосовать отдельным решением, либо отложить до следующего раза. Депутаты проголосовали «за», и из решения исключили переименование следующих топонимов:
- площадь и улица Льва Толстого;
- улица Мариинская;
- улица Пржевальского;
- улица Бунина;
- проспект Гагарина;
- улица Жуковского;
- улица Леси Украинки;
- улица и переулок Спартаковский;
- улица Циолковского.
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Но стоит напомнить, что до 27 апреля эти улицы имеет право переименовать своим распоряжением городской голова. А с 27 апреля такое право получит глава ОВА Олег Кипер.
Какие улицы, площади и парки Одессы получили новые названия
В то же время, как сообщил депутат горсовета Петр Обухов, на сессии 24 апреля наконец-то было частично принято «многострадальное» решение о переименовании более 100 одесских улиц. В их числе:
- улица и площадь Екатерининская теперь стали Европейскими;
- Лидерсовский бульвар – бульвар Гетьмана Сагайдачного;
- парк Горького стал парком Марка Твена;
- сквер Пушкина стал сквером Розы ветров;
- Академика Вильямса переулок будет носить имя Карпенко-Карого;
- Белорусская улица стала улицей Кастуся Калиновского;
- Магнитогорский 2-й переулок – переулок Сергея Параджанова;
- улица Тимирязева теперь улица Айвазовского;
- улица Ростовская – улица Мариупольская;
- Переулок Александра Матросова стал переулком Валерия Лобановского;
- Улица Бородинская теперь улица Героев Змеиного;
- Улица Курская – улица Бахмутская.
Также наконец-то увековечены одесские ученые – Бардах, Фишер, Цесевич, Крейн, Саймон Лайтман.
Как сообщалось, 4 апреля историко-топонимическая комиссия при Одесском горсовете рекомендовала новые названия для улиц Екатерининской, Жуковского и Бунина, а также Екатерининской площади. А вот вопрос о переименовании улицы Пушкинской пока отложили.