Новости Одессы и Одесской области

А еда все дорожает: октябрьские цены на «главные» продукты в одесских супермаркетах

А еда все дорожает: октябрьские цены на «главные» продукты в одесских супермаркетах

Что почем в Одесе в смысле «главных» продуктов в октябре? Узнавали их стоимость в четырех из большой сети супермаркетов Одессы – АТБ, ТаврияВ, Обжора, Сильпо.

Подписаться

Супермаркет, октябрь2

В скобках указаны цены на те же продукты в сентябре – для сравнения. Если стоит прочерк, значит, на момент, когда мы «собирали» цены, этого товара в «прайсах» супермаркетов не было, и цена на него не указана.

Все цены представлены в гривнах. Как и обычно, цены «берем» по минимуму. То есть, если, к примеру, десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали самую минимальную цену за один десяток.

Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках (вес и упаковка оговорены рядом с наименованием продуктов).

Разнообразие огромное: порой приходилось выбирать из большого количества тех же «разнофирменных» товаров. Иногда это и является основной причиной очень разных цен на одни и те же продукты. Кроме того, некоторые продукты (например, подсолнечное масло) кажутся «подешевевшими». Это не всегда так: супермаркеты организовывают временные акции. Итак:

Что почем в одесских супермаркетах в октябре?

Цены в одесских супермаркетах в октябре

Цены в одесских супермаркетах в октябре2

Цены в одесских супермаркетах в октябре3

Цены в одесских супермаркетах в октябре4

Цены в одесских супермаркетах в октябре5

Что изменилось в ценах одесских супермаркетов за месяц?

Делаем выводы. Что у нас там дорожает? Очень многое.

Не растут в цене пока яблоки, мука, лук. Колебания цен на эти продукты почти неощутимы. Ощутимо подорожало сливочное масло. Продолжает расти в цене курятина.

Супермаркет, октябрь3

Госстат – о ценах на продукты питания в Украине

А что с ценами на продукты питания по Украине? Как сообщает Государственная служба статистики Украины, с начала года больше всего подорожали овощи и подсолнечное масло.

По сравнению с декабрем 2020 года:

  • лук подорожал на 84,2%;
  • свекла – на 49,0%;
  • морковь – на 48,5%;
  • капуста – на 39,1%;
  • подсолнечное масло – на 51,4%;
  • сахар – на 37,3%;
  • куриное филе – на 25,5%;
  • куриные тушки – на 27,6%.

При этом в Украине за этот период подешевели:

  • яйца – на 18,0%;
  • яблоки – на 3,0%.
Цены, Госстат

Станица с сайта Госстата Украины

«Одесская жизнь» о ценах на «главные» продукты в одесских супермаркетах:

Фото автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить