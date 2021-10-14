А еда все дорожает: октябрьские цены на «главные» продукты в одесских супермаркетах

Что почем в Одесе в смысле «главных» продуктов в октябре? Узнавали их стоимость в четырех из большой сети супермаркетов Одессы – АТБ, ТаврияВ, Обжора, Сильпо.

В скобках указаны цены на те же продукты в сентябре – для сравнения. Если стоит прочерк, значит, на момент, когда мы «собирали» цены, этого товара в «прайсах» супермаркетов не было, и цена на него не указана.

Все цены представлены в гривнах. Как и обычно, цены «берем» по минимуму. То есть, если, к примеру, десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали самую минимальную цену за один десяток.

Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках (вес и упаковка оговорены рядом с наименованием продуктов).

Разнообразие огромное: порой приходилось выбирать из большого количества тех же «разнофирменных» товаров. Иногда это и является основной причиной очень разных цен на одни и те же продукты. Кроме того, некоторые продукты (например, подсолнечное масло) кажутся «подешевевшими». Это не всегда так: супермаркеты организовывают временные акции. Итак:

Что почем в одесских супермаркетах в октябре?

Что изменилось в ценах одесских супермаркетов за месяц?

Делаем выводы. Что у нас там дорожает? Очень многое.

Не растут в цене пока яблоки, мука, лук. Колебания цен на эти продукты почти неощутимы. Ощутимо подорожало сливочное масло. Продолжает расти в цене курятина.

Госстат – о ценах на продукты питания в Украине

А что с ценами на продукты питания по Украине? Как сообщает Государственная служба статистики Украины, с начала года больше всего подорожали овощи и подсолнечное масло.

По сравнению с декабрем 2020 года:

лук подорожал на 84,2%;

свекла – на 49,0%;

морковь – на 48,5%;

капуста – на 39,1%;

подсолнечное масло – на 51,4%;

сахар – на 37,3%;

куриное филе – на 25,5%;

куриные тушки – на 27,6%.

При этом в Украине за этот период подешевели:

яйца – на 18,0%;

яблоки – на 3,0%.

«Одесская жизнь» о ценах на «главные» продукты в одесских супермаркетах:

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