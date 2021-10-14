А еда все дорожает: октябрьские цены на «главные» продукты в одесских супермаркетах

Что почем в Одесе в смысле «главных» продуктов в октябре? Узнавали их стоимость в четырех из большой сети супермаркетов Одессы – АТБ, ТаврияВ, Обжора, Сильпо.
В скобках указаны цены на те же продукты в сентябре – для сравнения. Если стоит прочерк, значит, на момент, когда мы «собирали» цены, этого товара в «прайсах» супермаркетов не было, и цена на него не указана.
Все цены представлены в гривнах. Как и обычно, цены «берем» по минимуму. То есть, если, к примеру, десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали самую минимальную цену за один десяток.
Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках (вес и упаковка оговорены рядом с наименованием продуктов).
Разнообразие огромное: порой приходилось выбирать из большого количества тех же «разнофирменных» товаров. Иногда это и является основной причиной очень разных цен на одни и те же продукты. Кроме того, некоторые продукты (например, подсолнечное масло) кажутся «подешевевшими». Это не всегда так: супермаркеты организовывают временные акции. Итак:
Что почем в одесских супермаркетах в октябре?
Что изменилось в ценах одесских супермаркетов за месяц?
Делаем выводы. Что у нас там дорожает? Очень многое.
Не растут в цене пока яблоки, мука, лук. Колебания цен на эти продукты почти неощутимы. Ощутимо подорожало сливочное масло. Продолжает расти в цене курятина.
Госстат – о ценах на продукты питания в Украине
А что с ценами на продукты питания по Украине? Как сообщает Государственная служба статистики Украины, с начала года больше всего подорожали овощи и подсолнечное масло.
По сравнению с декабрем 2020 года:
- лук подорожал на 84,2%;
- свекла – на 49,0%;
- морковь – на 48,5%;
- капуста – на 39,1%;
- подсолнечное масло – на 51,4%;
- сахар – на 37,3%;
- куриное филе – на 25,5%;
- куриные тушки – на 27,6%.
При этом в Украине за этот период подешевели:
- яйца – на 18,0%;
- яблоки – на 3,0%.
«Одесская жизнь» о ценах на «главные» продукты в одесских супермаркетах:
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