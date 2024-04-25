Допомоги потребує лікар з Одеської області, який отримав інвалідність на війні

Лікарю Білгород-Дністровської лікарні Володимиру Михайловичу Дмитрієву, який із першого дня війни рятував наших бійців, потрібна допомога. Чоловіка прооперували в Одесі, надалі на нього чекає курс хіміотерапії.
Про це у Фейсбуці повідомила депутат Білгород-Дністровської міської ради Оксана Соколенко.
Володимир Михайлович – учасник бойових дій, учасник АТО (2014 – 2015 роки), інвалід війни ІІІ групи. З початку повномасштабного вторгнення лікар мобілізувався, щоби допомагати нашим воїнам. А зараз він сам потребує нашої з вами допомоги.
Вчора Володимира Михайловича екстрено прооперували в одеській клініці Святої Катерини – видалили одну пухлину. Надалі на чоловіка чекає курс хіміотерапії.
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«Одна чашка кави може врятувати життя. Прошу про допомогу», – написала Оксана Соколенко.
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