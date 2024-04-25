Сколько стоят часы одесского чиновника, которые зарисовали на фото

Фото опубликовал на своей странице Facebook глава Приморской районной администрации города Одессы Марат Королев. В кадре он своему коллеге – Олегу Совику зачем-то зарисовал его часы.

Этот неумелый «фотошоп» сразу же заметили и предположили, что чиновнику есть что скрывать.

Люди возмутились, что чиновники напомнили им о своей роскошной жизни на фоне голосования за повышение зарплаты мэру Геннадию Труханову и предоставление ему права премировать своих заместителей.

Но, как выяснили журналисты, особого повода прятать часы чиновника не было — их стоимость 25 тысяч гривен.

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Что известно об Олеге Совике

В 2015 году избран депутатом Одесского горсовета VII созыва. Член промэрской фракции «Доверяй делам». В феврале 2024 года возглавил КП «Горзелентрест», которое отвечает за зеленые зоны города.

Согласно декларации за 2024 год, Совик владеет тремя земельными участками площадью 1348 м.кв., а также жилым домом на 377 квадратов и тремя нежилыми помещениями, два из которых — магазины.

В его автопарке — AUDI Q8 2019 года выпуска и Porsche Macan R4 2018 года. Оба транспортных средства зарегистрированы на жену чиновника.

Среди денежных активов указаны 46 тысяч долларов налички и еще 1 млн 280 тысяч гривен, которые принадлежат жене. При этом на счетах в банках у Совика указано лишь 119 грн, а у его жены — 102 тысячи 888 грн.