Покупаем «главные» продукты: что почем в одесских супермаркетах в мае?

Что почем в Одессе в смысле «главных» продуктов в мае? Мы узнавали их стоимость в пяти из большой сети супермаркетов Одессы – «АТБ», «Таврия В», «Обжора», «Копейка», «Сильпо». В скобках указаны цены на те же продукты в апреле – для сравнения.

Если стоит прочерк, значит, на момент, когда мы «собирали» цены, этого товара в супермаркете не было и цена на него не указана.

Все цены представлены в гривнах. Напоминаем, что цены «берем» по минимуму. То есть, если, к примеру, десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали самую минимальную цену за один десяток.

Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках. Разнообразие большое: порой приходилось выбирать из большого количества той же «разнофирменной» гречки, расфасованной по одному килограмму. Опять же, делаем акцент на самой дешевой гречневой крупе в упаковках по одному килограмму.

Цену на рафинированное подсолнечное масло указываем в расфасовке по 0,85 л. Молоко – в расфасовке 0,9 л.

Яблоки старались выбирать одного сорта (голден), но и они есть в наличии не в каждой сети супермаркетов (например, в «Копейке» голден пришлось заменить на айдарет).

Итак, что почем в одесских супермаркетах в мае?

Делаем кое-какие выводы:

гречневая крупа по сравнению с апрелем осталась практически в той же цене (цены мая на этот продукт «кажутся» в таблице гораздо ниже по сравнению с апрелем только потому, что в апреле на сайтах супермаркетов была указана продукция других производителей гречки);

практически не изменились цены на муку, хлеб и яблоки;

«индекс» растительного масла в течение месяца не напугал ценоростом;

немного подешевели молоко, сливочное масло и яйца;

поднялся в цене «старый» картофель, равно как и репчатый лук;

в супермаркетах (кстати, не во всех) за неполный месяц подорожала курятина и свинина.

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