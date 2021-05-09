Новости Одессы и Одесской области

Покупаем «главные» продукты: что почем в одесских супермаркетах в мае?

Покупаем «главные» продукты: что почем в одесских супермаркетах в мае?

Что почем в Одессе в смысле «главных» продуктов в мае? Мы узнавали их стоимость в пяти из большой сети супермаркетов Одессы – «АТБ», «Таврия В», «Обжора», «Копейка», «Сильпо». В скобках указаны цены на те же продукты в апреле – для сравнения.

Если стоит прочерк, значит, на момент, когда мы «собирали» цены, этого товара в супермаркете не было и цена на него не указана.

Все цены представлены в гривнах. Напоминаем, что цены «берем» по минимуму. То есть, если, к примеру, десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали самую минимальную цену за один десяток.

Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках. Разнообразие большое: порой приходилось выбирать из большого количества той же «разнофирменной» гречки, расфасованной по одному килограмму. Опять же, делаем акцент на самой дешевой гречневой крупе в упаковках по одному килограмму.

Цену на рафинированное подсолнечное масло указываем в расфасовке по 0,85 л. Молоко – в расфасовке 0,9 л.

Яблоки старались выбирать одного сорта (голден), но и они есть в наличии не в каждой сети супермаркетов (например, в «Копейке» голден пришлось заменить на айдарет).

Итак, что почем в одесских супермаркетах в мае?

цены в мае

цены в мае2

цены в мае3

цены в мае5

Делаем кое-какие выводы:

  • гречневая крупа по сравнению с апрелем осталась практически в той же цене (цены мая на этот продукт «кажутся» в таблице гораздо ниже по сравнению с апрелем только потому, что в апреле на сайтах супермаркетов была указана продукция других производителей гречки);
  • практически не изменились цены на муку, хлеб и яблоки;
  • «индекс» растительного масла в течение месяца не напугал ценоростом;
  • немного подешевели молоко, сливочное масло и яйца;
  • поднялся в цене «старый» картофель, равно как и репчатый лук;
  • в супермаркетах (кстати, не во всех) за неполный месяц подорожала курятина и свинина.

Фото автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Не выезжая на маевку: одесситам предлагают шашлык «с колес» (фото)
    Не выезжая на маевку: одесситам предлагают шашлык «с колес» (фото)

    Майские праздники – традиционно пора пикников и шашлыков. Но не у всех есть возможность (да и желание) выезжать на природу за город, да и погода весьма непредсказуема и часто вносит свои коррективы в планы отдыхающих. А вкусного мяса, между тем, хочется. И вот у одесситов появилась такая возможность: теперь отведать шашлык, курицу на углях и колбаски-барбекю можно практически возле дома.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе – пасочный ажиотаж: где, какие и почем? (фото)
    В Одессе – пасочный ажиотаж: где, какие и почем? (фото)

    Еще пару дней назад круглые красивые пасочки только-только появились в продаже. Но уже сегодня – совсем другая картина: можно говорить о настоящем «пасочном ажиотаже».
    Кто-то печет сам, кто-то каждый год делает заказ у «пасочной мастерицы», кто-то приходит к решению «готовую купим».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Все к праздничному застолью: что почем на Привозе? (фото)
    Все к праздничному застолью: что почем на Привозе? (фото)

    Светлая Пасха пересекается с майско-барбекюшными застольями-маевками. И мы помчались на Привоз узнавать, что же почем на рынке за несколько дней до целой череды праздников. Впрочем, как для кого: если и не праздник, то, как подслушала на Привозе, «все ж дома сидят столько дней подряд, надо ж чем-то кормить».

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Украине создадут “Красную книгу” исчезающих продуктов
    В Украине создадут “Красную книгу” исчезающих продуктов

    Киевский национальный университет Шевченко подписал договор с итальянскими университетами в городах Поленццо и Венеция о создании в Украине “Ковчега вкуса”. “Ковчег” – это проект, появившийся в Италии, цель которого собрать и сохранить исчезающие продукты.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесский Новый базар в предпасхальных тонах (фоторепортаж)
    Одесский Новый базар в предпасхальных тонах (фоторепортаж)

    Одесский Новый базар уже расцвел предпасхальными красками. Дождь-не дождь, «красная» у нас сегодня зона или еще какая, а к праздникам люди готовятся.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить