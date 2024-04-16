В Одеській області знищили понад 800 кг імпортних кабачків

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі в Одеській області.

Партію кабачків з Туреччини з перевищеним вмістом нітратів було виявлено фахівцями Південного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби під час державного контролю на кордоні.

850 кг небезпечних кабачків затримали і в присутності представника Держпродспоживслужби в Одеській області знищили.

Як правильно вибирати ранні овочі на ринку

Навесні досить часто трапляються отруєння першими овочами. Найчастіше, це отруєння нітратами, якими вони насичені. Адже щоб виростити ранні овочі та вигідніше продати, їх щедро годують стимуляторами росту, мінеральними добривами, обробляють хімікатами для тривалого зберігання та гарного транспортування.

У певній кількості нітрати не несуть шкоди організму, а от якщо їхня кількість зашкалює, вони перетворюються на нітрити. Саме останні й спричиняють отруєння.

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Норма нітратів для дорослого – 500 мг на добу, а маленькій дитині для отруєння достатньо і 10 мг. Купуючи овочі, уважно їх розгляньте, іноді зовнішній вигляд вкаже на небезпеку.

Помідори. Звісно, в ідеалі вони мають пахнути. Коли зриваєш помідор із грядки, одразу розноситься специфічний запах. Так рослина реагує на дотик. Але тепличні імпортні плоди, найімовірніше, оброблені речовинами, які подовжують лежкість і оберігають від ушкодження під час транспортування. Тому вибирайте плоди меншого розміру. Вони швидше виростають і менше вбирають нітратів.

Огірки. Вибирайте щільні огірочки. Мляві плоди говорять про те, що в них мало вологи, а отже, і корисних речовин. На огірках не повинно бути плям і вм’ятин. Наповнені нітратами вони дуже швидко псуються.

Редис. Вибирайте з гладкою шкіркою, без пошкоджень і тріщин. У свіжого редису бадилля пружне і соковите.

Морква. Що яскравіший колір, то менше в ній нітратів. Дуже світла серцевина свідчить про пересичення добривами.

Капуста. Верхнє листя не має бути млявим і пошкодженим. Чорні плями на листках – наявність нітратів у великій кількості. Огляньте качан. Якщо капуста лежить довго, то з неї періодично знімають верхній шар листя, це видно неозброєним оком.

Салати. Якщо кущик салату продається в стаканчику із землею, це ще не факт, що він корисний. Занадто довге, нестійке листя свідчить про застосування стимуляторів росту.

Зелена цибуля. Перо має бути темного кольору, пружне. Білі кінчики без коричневих плям. Зріз – світлий.

Молода картопля. Безнітратна хрустітиме, якщо натиснути на неї нігтем. М’які бульби містять багато нітратів.

Як нейтралізувати нітрати

Повністю очистити від шкідливих речовин ранні овочі неможливо, а ось зменшити їхній рівень цілком реально. Для цього потрібно:

Перед вживанням ретельно вимити овочі. Це допоможе позбутися отрутохімікатів, якими обприскували овочі.

Замочити овочі на 15-20 хвилин у холодній воді, злити воду і повторити процедуру ще раз.

Огірки та редиску бажано очищати від шкірки, зрізати плодоніжку і хвостик.

Огірки, помідори, капусту, зелень перед вживанням збризнути лимонним або гранатовим соком – кислота знешкодить нітрати.

При тепловій обробці рівень нітратів знижується на 60-80%. Воду рекомендується злити відразу ж після варіння, а потім уже солити овочі.

Не зберігати овочі довго навіть у холодильнику. При зміні температури і довгому зберіганні рівень нітратів зросте.

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