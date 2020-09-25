Знаменитый по происхождению и великий по душе: с Днем рождения, Дюк! (много фото)

Сегодня Арману Эммануэлю дю Плесси Ришельё, а проще – нашему Дюку, исполняется 254 года. С Днем рождения, Дюк! Всемирная известность, всенародная слава, чисто одесская любовь и почитание… И первый памятник Одессы, на который деньги собирались всем городом – ему.

Дюк во все времена

Дюку – 254, памятнику – 192. Какие почтенные цифры! Памятник – не просто монумент и визитная карточка города. Он – символ, как и сам Арман Эммануэль дю Плесси Ришельё.

Не видел памятник Дюку – не видел Одессу. Его переодевают в разные одежды.

А в период строгого карантина, когда мы увидели совершенно одинокого Дюка без единой живой души рядом, стало по-настоящему страшновато: если уж рядом с памятником Ришелье нет людей, таки в городе «шухер». И «Одесская жизнь» решила тогда вспомнить, как выглядел Дюк и площадь вокруг него, и Потемкинская лестница в разные эпохи и времена.

Смотрите фото – в галерее:

Как открывали памятник

Открытие памятника в 1828 году стало настоящим праздником для города. Когда-то одесский краевед Александр Чилей поделился со мной текстом публикации в «Одесском вестнике» того года.

«Давно с нетерпением ожидаемое открытие статуи Герцога Ришелье. По окончании Божественной Литургии, совершенной в здешнем Спасо-Преображенском соборе, Господин Новороссийский и Бессарабский Генерал-Губернатор, сопровождаемый гражданскими и военными чинами, прибыл на бульвар, где сооружен памятник… Там находилось уже многочисленное стечение народа, перед памятником был выстроен батальон Уфимского пехотного полка, по углам решетки, окружающей пьядестал, развевались 4 флага.

Когда все заняли свои места, прочтено было Высочайшее повеление, позволяющее Одесским жителям соорудить памятник мудрому и добродетельному правителю, положившего незыблемое основание благоденствию Южной России… По данному знаку, спал покров, облекавший статую, в это мгновение раздалась пушечная пальба с кораблей, стоящих в гавани. Вслед за этим, коммерции советник Сикард, профессора Одесского Ришельевского Лицея Архангельский и Пиллер произнесли приличные речи – первый – на французском языке, второй – на русском, а последний – на итальянском. В заключение баталион прошел вокруг памятника церемониальным маршем».

И еще: «Все способствовало тому, чтобы празднество это сделать блистательным и приятным, и живописное положение места, где оно происходило, и прекрасная погода, и чувство сердечной признательности, которую Одесские жители питают к своему незабвенному благодетелю».

Много фото – в нашей галерее:

О Ришелье – самым высоким слогом

А вот как на открытии памятника отметил самым высоким слогом заслуги Ришелье перед Одессой протоиерей Петр Куницкий: «Да снимется покров и узрим, что кроется под оным, узрим предмет общего внимания. Это он, незабвенный благодетель Одессы Эммануил Осипович Дюк дле Ришелье! Граждане Одесские! Познайте лик благодетеля вашего, укажите чадам вашим и чадам чад ваших, поведайте им в потомственное предания ея, елика сотвори муж сей для вас, во дни правления своего… Монарх благосерднейший избрал мужа по сердцу своему, знаменитого по происхождению и великого по душе, Герцога Эммануила Осиповича Дюка де Ришелье для возстановления и утверждения падающего града… Как Ангел благовеститель является муж избранный в Одессу, возвещает ей благую волю благого Монарха, узнает нужды граждан, ходатайствует у Высокомонаршего Престола о даровании льготы и других милостей и пособий, оживляет Эвксинскую торговлю, знакомит ее с торговлею дальнейших морей и земель, и, завещая права всех и каждого, с равным прямодушием, без различия наций и религий, делается общим отцом и покровителем всех, а тем связывает их, как бы братскою любовию и согласием… А где единство, где мир и согласие, там и малые дела возрастают до степени величия. Тако благодетельный муж, оправдав выбор Великого Монарха, в короткое время, мудрыми распоряжениями и неусыпным попечением, поставил Одессу наряду с многими цветущими торговлею и устройством городами.

И чего он не сделал во дни своего здесь правления, по мере возможности? Первые Божественные храмы, его воздействием воздвигнуты; святилища наук его попечительностью и пожертвованием основаны; пристанище для мореходцев его деятельностью утверждено, сухие окрестности града, быв дотоле лишены всяких древестных саждений, по его примеру и настоянию обратились в приятные рощи и плодоносные сады, и прочие богоугодные и общеполезные заведения при нем восприяли начало. Словом, никакой отец семейства не может иметь лучшего попечения о детях своих, какое имел муж сей о пользах и выгодах граждан Одессы»…

Еще фото – смотрите в галерее:

Фото: Мария Котова, ресурс Евгения Волокина «Старая Одесса в фото», открытые источники.