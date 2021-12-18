На исходе года: декабрьские цены на «главные» продукты в одесских супермаркетах

Что почем в Одессе в смысле «главных» продуктов в ноябре? Узнавали стоимость «непразднично-ежедневных» продуктов на исходе года в четырех из большой сети супермаркетов Одессы – АТБ, ТаврияВ, Обжора, Сильпо.

В скобках указаны цены на те же продукты в ноябре – для сравнения. Если стоит прочерк, значит, на момент, когда мы «собирали» цены, этого товара в«прайсах» супермаркетов не было, и цена на него не указана.

Все цены представлены в гривнах. Как и обычно, цены «берем» по минимуму. То есть, если, к примеру, десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали самую минимальную цену за один десяток.

Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках (вес и упаковка оговорены рядом с наименованием продуктов).

Разнообразие огромное: порой приходилось выбирать из большого количества тех же «разнофирменных» товаров. Иногда это и является основной причиной очень разных цен на одни и те же продукты. Кроме того, некоторые продукты иногда кажутся «подешевевшими». Это не всегда так. Напомним: супермаркеты часто организовывают временные акции, особенно перед Новым годом.

Итак,

что почем из «главных» продуктов в одесских супермаркетах в декабре?

Что изменилось в ценах одесских супермаркетов за месяц? Делаем выводы. Несмотря на многочисленные предновогодние акции, у нас на сегодняшний день дорожает гречневая крупа, яйца; намечается небольшая пока тенденция в сторону увеличения цен на муку.

По сравнению с прошлым месяцем немного поднялись цены на растительное масло, говядину. «Подросли» цены на картофель и лук.

А вот курятина по сравнению с ноябрем немного упала в цене.

И да, попасть под новогоднюю акцию в наших супермаркетах сейчас можно довольно часто.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала

о ценах на «главные» продукты в одесских супермаркетах:

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