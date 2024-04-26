Привоз наприкінці квітня: найточніша вага, солодка Кілія

О, ці нерви!

Жінка чоловіку:

— О, дивись, на Привозі нова реклама: «Найточніша вага». Як тобі?

— Та ніяк… Можна вже щось нове придумати. «Точна вага», «найточніша вага»… Все одно обдурять.

Почула це продавчиня:

— А от ми не обдурюємо! Ми правду пишемо!

— Та ви б краще її не писали, а зважували, як пишете…

Жінка читає поруч з полуницею: «Солодка Кілія»

— Солодка Кілія? Чи це полуниця солодка?

— Звісно, полуниця. Все ж написано! Які ще питання? Солодка ягідка. З Кілії… Та й дешева…

— Оце називається дешева? От ви коли таке пишете… Ой, ні, коли ви таке кажете, хоч замислюєтесь?!..

Продавчиня, здається, таки замислилась. Та, мабуть, зовсім не про ціну на ту полуницю, а про «нерви» покупців…

О, ці наші нерви на воєнному стані!…

***

Ну а тепер — про ціни на Привозі.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля — 25-35 грн;

картопля «молода» — 90-150 грн;

цибуля — 25-30 грн;

помідори — 60-130 грн;

буряк — 20-30 грн;

кабачки — 70-100 грн;

огірки — 80-110 грн;

солодкий перець — 70-150 грн;

баклажани — 60-130 грн;

капуста — 20-30 грн;

капуста «молода» — 30-45 грн;

часник — 100-140 грн;

морква — 20-25 грн;

редис — 25-40 грн;

зелень у пучках — від 5 до 15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука — 15-30 грн;

банани — 60-80 грн;

грейпфрути — 60-80 грн;

гранати — 90-140 грн;

лимони — 35-60 грн;

мандарини — 45-70 грн;

апельсини — 40-70 грн;

полуниця — 130-280 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) — 30-55 грн;

бринза 150-220 грн;

сир — 80-120 грн;

Ціни на яловичину і телятину на одеському Привозі

задня частина — 250-270 грн;

теляча шия — 210-220 грн;

ребра — 130-150 грн;

антрекот — 190-200 грн.

Ціни на свинину на одеському Привозі

задня частина — 160-170 грн;

шия — 180-200 грн;

лопатка — 150-170 грн;

ребра — 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 110-200 грн.

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-250 грн.

Ціни на рибу в рибних рядах Привозу

товстолобик — 70-100 грн;

лящ — 60-90 грн;

омар (він же морський пеленгас) — 70-120 грн;

судак — 180-240 грн;

короп — 90-130 грн.

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