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Привоз наприкінці квітня: найточніша вага, солодка Кілія

Привоз наприкінці квітня: найточніша вага, солодка Кілія

Початок квітня, кінець квітня… Літо чи зима — Привоз собі кипить життям, наче й війни немає. Така собі психотерапія… Навіть під час чергової повітряної тривоги почула від продавчині: «Кляті сусіди!», після чого жінка продовжила займатися своїми справами.

О, ці нерви!

Жінка чоловіку:

— О, дивись, на Привозі нова реклама: «Найточніша вага». Як тобі?

— Та ніяк… Можна вже щось нове придумати. «Точна вага», «найточніша вага»… Все одно обдурять.

Почула це продавчиня:

— А от ми не обдурюємо! Ми правду пишемо!

— Та ви б краще її не писали, а зважували, як пишете…

Ціни на привозі

Жінка читає поруч з полуницею: «Солодка Кілія»

— Солодка Кілія? Чи це полуниця солодка?

— Звісно, полуниця. Все ж написано! Які ще питання? Солодка ягідка. З Кілії… Та й дешева…

— Оце називається дешева? От ви коли таке пишете… Ой, ні, коли ви таке кажете, хоч замислюєтесь?!..

Продавчиня, здається, таки замислилась. Та, мабуть, зовсім не про ціну на ту полуницю, а про «нерви» покупців…

О, ці наші нерви на воєнному стані!…

***

Ну а тепер — про ціни на Привозі.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

Ціни на привозі

  • картопля — 25-35 грн;
  • картопля «молода» — 90-150 грн;
  • цибуля — 25-30 грн;
  • помідори — 60-130 грн;
  • буряк — 20-30 грн;
  • кабачки — 70-100 грн;
  • огірки — 80-110 грн;
  • солодкий перець — 70-150 грн;
  • баклажани — 60-130 грн;
  • капуста — 20-30 грн;
  • капуста «молода» — 30-45 грн;
  • часник — 100-140 грн;
  • морква — 20-25 грн;
  • редис — 25-40 грн;
  • зелень у пучках — від 5 до 15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

Ціни на привозі

  • яблука — 15-30 грн;
  • банани — 60-80 грн;
  • грейпфрути — 60-80 грн;
  • гранати — 90-140 грн;
  • лимони — 35-60 грн;
  • мандарини — 45-70 грн;
  • апельсини — 40-70 грн;
  • полуниця — 130-280 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Ціни на привозі

  • яйця (десяток) — 30-55 грн;
  • бринза 150-220 грн;
  • сир — 80-120 грн;

Ціни на яловичину і телятину на одеському Привозі

Ціни на привозі

  • задня частина — 250-270 грн;
  • теляча шия — 210-220 грн;
  • ребра — 130-150 грн;
  • антрекот — 190-200 грн.

Ціни на свинину на одеському Привозі

  • задня частина — 160-170 грн;
  • шия — 180-200 грн;
  • лопатка — 150-170 грн;
  • ребра — 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 110-200 грн.
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-250 грн.

Ціни на рибу в рибних рядах Привозу

Ціни на привозі

  • товстолобик — 70-100 грн;
  • лящ — 60-90 грн;
  • омар (він же морський пеленгас) — 70-120 грн;
  • судак — 180-240 грн;
  • короп — 90-130 грн.

Читайте також і порівнюйте: Ціни на Привозі 19 квітня: молода картопля і старі проблеми

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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