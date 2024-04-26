Привоз наприкінці квітня: найточніша вага, солодка Кілія

Початок квітня, кінець квітня… Літо чи зима — Привоз собі кипить життям, наче й війни немає. Така собі психотерапія… Навіть під час чергової повітряної тривоги почула від продавчині: «Кляті сусіди!», після чого жінка продовжила займатися своїми справами.
О, ці нерви!
Жінка чоловіку:
— О, дивись, на Привозі нова реклама: «Найточніша вага». Як тобі?
— Та ніяк… Можна вже щось нове придумати. «Точна вага», «найточніша вага»… Все одно обдурять.
Почула це продавчиня:
— А от ми не обдурюємо! Ми правду пишемо!
— Та ви б краще її не писали, а зважували, як пишете…
Жінка читає поруч з полуницею: «Солодка Кілія»
— Солодка Кілія? Чи це полуниця солодка?
— Звісно, полуниця. Все ж написано! Які ще питання? Солодка ягідка. З Кілії… Та й дешева…
— Оце називається дешева? От ви коли таке пишете… Ой, ні, коли ви таке кажете, хоч замислюєтесь?!..
Продавчиня, здається, таки замислилась. Та, мабуть, зовсім не про ціну на ту полуницю, а про «нерви» покупців…
О, ці наші нерви на воєнному стані!…
***
Ну а тепер — про ціни на Привозі.
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля — 25-35 грн;
- картопля «молода» — 90-150 грн;
- цибуля — 25-30 грн;
- помідори — 60-130 грн;
- буряк — 20-30 грн;
- кабачки — 70-100 грн;
- огірки — 80-110 грн;
- солодкий перець — 70-150 грн;
- баклажани — 60-130 грн;
- капуста — 20-30 грн;
- капуста «молода» — 30-45 грн;
- часник — 100-140 грн;
- морква — 20-25 грн;
- редис — 25-40 грн;
- зелень у пучках — від 5 до 15 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука — 15-30 грн;
- банани — 60-80 грн;
- грейпфрути — 60-80 грн;
- гранати — 90-140 грн;
- лимони — 35-60 грн;
- мандарини — 45-70 грн;
- апельсини — 40-70 грн;
- полуниця — 130-280 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 30-55 грн;
- бринза 150-220 грн;
- сир — 80-120 грн;
Ціни на яловичину і телятину на одеському Привозі
- задня частина — 250-270 грн;
- теляча шия — 210-220 грн;
- ребра — 130-150 грн;
- антрекот — 190-200 грн.
Ціни на свинину на одеському Привозі
- задня частина — 160-170 грн;
- шия — 180-200 грн;
- лопатка — 150-170 грн;
- ребра — 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 110-200 грн.
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-250 грн.
Ціни на рибу в рибних рядах Привозу
- товстолобик — 70-100 грн;
- лящ — 60-90 грн;
- омар (він же морський пеленгас) — 70-120 грн;
- судак — 180-240 грн;
- короп — 90-130 грн.
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