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За месяц до Нового года: ноябрьские цены на “главные” продукты в одесских супермаркетах

За месяц до Нового года: ноябрьские цены на “главные” продукты в одесских супермаркетах

Что почем в Одессе в смысле “главных” продуктов в ноябре, пока знаменитое “не трогать, это на Новый год!” еще не актуально? Узнавали стоимость продуктов в четырех из большой сети супермаркетов Одессы – АТБ, ТаврияВ, Обжора, Сильпо.

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В скобках указаны цены на те же продукты в октябре – для сравнения. Если стоит прочерк, значит, на момент, когда мы “собирали” цены, этого товара в “прайсах” супермаркетов не было, и цена на него не указана.

Все цены представлены в гривнах. Как и обычно, цены “берем” по минимуму. То есть, если, к примеру, десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали самую минимальную цену за один десяток.

супермаркет, цены ноября2

Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках (вес и упаковка оговорены рядом с наименованием продуктов).

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Разнообразие огромное: порой приходилось выбирать из большого количества тех же “разнофирменных” товаров. Иногда это и является основной причиной очень разных цен на одни и те же продукты. Кроме того, некоторые продукты (например, подсолнечное масло) кажутся “подешевевшими”. Это не всегда так. Супермаркеты организовывают временные акции.

Итак,

что почем в одесских супермаркетах в ноябре, чуть более чем за месяц до Нового года?

цены в ноябре

цены в ноябре2

цены в ноябре3

цены в ноябре4

цены в ноябре5

Что изменилось в ценах одесских супермаркетов за месяц?

Делаем выводы. Что у нас там дорожает, а что дешевеет? В общем, какие изменения наблюдаем с прошлого месяца?

Из “дешевения” можем отметить цены на яблоки. Они и в самом деле подешевели по сравнению с прошлыми месяцами. По сравнению с октябрем стал “доступнее” и картофель.

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По сравнению с октябрем (и с предыдущими месяцами) в ноябре не скакнули вверх цены на курятину. Более того, она даже чуть-чуть подешевела.

супермаркет, цены ноября3

По сравнению с октябрем немного подорожали молоко и куриные яйца.

Дорожает гречка, которая последние месяцы практически “стойко держалась”, подорожал и лук репчатый. Наблюдается тенденция к дальнейшему росту цен на растительное масло. Тут, опять же, надо иметь везение попасть на акцию.

Будем надеяться, что ближе к Новому году подобные акции будут проводиться все чаще.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала о ценах на “главные” продукты в одесских супермаркетах: в апреле этого года, в мае, июне, августе и сентябре.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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