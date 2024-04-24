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Скільки тепер отримуватиме мер Одеси Геннадій Труханов?

Скільки тепер отримуватиме мер Одеси Геннадій Труханов?

Мер Одеси Геннадій Труханов отримуватиме додаткову надбавку до зарплати, а також щомісячну премію у розмірі 120% окладу.

Таке рішення без обговорень ухвалили депутати Одеської міської ради на сесії міськради сьогодні, 24 квітня 2024 року. «За» проголосували 45 депутатів.

Згідно з ухваленим рішенням, відтепер міський голова Одеси «за високі досягнення та виконання особливо важливої роботи» отримуватиме додаткову надбавку у розмірі 50% посадового окладу та до того ж – щомісячну премію у розмірі 120% окладу.

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Крім цього, Труханову надаватиметься матеріальна допомога для оздоровлення щорічно у розмірі середньомісячної зарплати.

Також меру Одеси дозволено преміювати своїх заступників та секретаря міської ради у розмірі не більше ніж 150% посадового окладу з різними надбавками та іншими обов’язковими виплатами.

Сам Труханов та секретар міськради з цього питання не голосували, заявивши про конфлікт інтересів.

Нагадаємо, 2023 року зарплата Труханова становила 293 169 грн на рік, тобто приблизно 24,4 тис. грн на місяць.

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