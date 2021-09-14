Дорожают птица и мясо: сентябрьские цены на «главные» продукты в одесских супермаркетах

Что почем в Одесе в смысле «главных» продуктов в сентябре? Узнавали их стоимость в четырех из большой сети супермаркетов Одессы – «АТБ», «ТаврияВ», «Обжора» и «Сильпо».

В скобках указаны цены на те же продукты в августе – для сравнения. Если стоит прочерк, значит, на момент, когда мы «собирали» цены, этого товара в «прайсах» супермаркетов не было, и цена на него не указана.

Все цены представлены в гривнах. Напоминаем, что цены «берем» по минимуму. То есть, если, к примеру, десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали самую минимальную цену за один десяток.

Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках (вес и упаковка оговорены рядом с наименованием продуктов).

Разнообразие огромное: порой приходилось выбирать из большого количества тех же «разнофирменных» товаров. Иногда это и является основной причиной очень разных цен на одни и те же продукты. Кроме того, некоторые продукты (например, подсолнечное масло) кажутся «подешевевшими». Это не всегда так: супермаркеты организовывают временные акции.

Итак, что почем в одесских супермаркетах в сентябре?

Делаем выводы. Что у нас там дорожает, а что «так-сяк»?

цена на яйца, заметно упавшая в июне, продолжает подниматься, и разница уже ощутима;

заметно подорожавшее в июне подсолнечное масло в цене не понижается, но зачастую в «прайсах» супермаркетов рядом с «пониженной» ценой на масло стоит знак, что эта цена – акционная, то есть временная;

сливочное масло по сравнению с августом немного понизилось в цене;

остаются «неизменными» (иногда даже сниженными по сравнению с августом) цены на муку и сахар.

ощутимо продолжает дорожать курятина, свиное и говяжье мясо;

подешевели по сравнению с августом яблоки;

цены на лук репчатый и белый картофель пока не «критичны».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о ценах на те же продукты в одесских супермаркетах в апреле этого года, в мае и в июне.

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