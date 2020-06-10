Футболисты «Черноморца» снова вышли на тренировки (видео)

Футболисты одесского «Черноморца» снова вернулись на тренировки после двух выходных.

Первая тренировка прошла 9 июня. Перед ней футболисты поздравили тренера клуба по физической подготовке Викторию Самар с днем рождения, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

А уже завтра, 11 июня на конференции в НСК «Олимпийский» (Киев), будут решать дальнейшую судьбу сезона Первой лиги, в которой выступает «Черноморец».

Сезон был прерван в связи с карантином.

Напомним, «Черноморец» вышел с карантина и возобновил тренировки на базе в Совиньоне 12 мая. Также в клубе сменился главный тренер. Им стал Сергей Ковалец, который сменил Остапа Маркевича.

Что касается стадиона «Чорноморец», то 22 мая его продали с аукциона американской компании.

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