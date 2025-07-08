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В Балте появилась первая охладительная рамка. Там установили конструкцию с водяным распылителем, которая помогает освежиться в жару.

Горожане уже протестировали новинку. Балтийцы довольны: рамка создает мелкий «дождик», который приятно охлаждает. Такая технология — привычная для Европы, но пока редкость для украинских городов.

Власти планируют устанавливать больше. Горсовет просит жителей делиться идеями, где еще стоит установить освежающие рамки. Их обещают размещать в местах скопления людей.

Журналистка «Одесской Жизни» воочию рассмотрела пока непривычное для украинцев оборудование.

Такие рамки позволяют освежиться и дальше курсировать по городу по своим делам. Балтийцы их уже испытали и очень довольны.

Это первая охладительная рамка в городе, которая установлена в тестовом режиме.

— Такие рамки помогают освежиться в жаркую погоду и комфортно передвигаться по городу. В дальнейшем планируем постепенно устанавливать подобные конструкции и на других локациях, — прокомментировали событие в горсовете.

Городская власть обратилась к жителям города с просьбой присылать свои предложения относительно мест, где стоит установить такие освежающие конструкции.

— Уверены, что такой гидрокаскад поможет тем, кто плохо переносит летнюю жару, восстановить силы. Надо только пройти сквозь рамку и мелкий дождик освежит и придаст энергии, — говорят коммунальщики. — Ведь рамка дает мелкодисперсное распыление воды, что удивительно хорошо освежает.

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