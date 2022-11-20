Ремонт улицы Черняховского: как это было и что изменилось?

Год назад, 16 ноября, в Одессе закончили реконструкцию улицы Черняховского. Предлагаем вспомнить как это было, чего ожидали одесситы и что получилось в реальности.

Как все начиналось?

Впервые о реконструкции улицы Черняховского заговорили в ноябре 2020 года, после того как на сайте электронных закупок Prozorro Одесский горсовет опубликовал соответствующий документ. В нем говорилось, что Управление дорожного хозяйства ищет подрядчика, который отремонтирует 19,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на улице Черняховского до конца 2021 года. На работы готовы были выделить более 40 миллионов гривен. Согласно условиям тендера, подрядчик должен:

полностью заменить асфальтовое покрытие проезжей части;

уложить на тротуарах современную плитку;

установить на перекрестках пандусы с тактильной плиткой;

сделать перильные ограждения у дороги;

расширить проезжую часть;

обустроить «карманы» для общественного транспорта;

установить два новых остановочных комплекса;

улучшить сети ливневой канализации;

перенести опоры наружного освещения и контактной сети;

нанести новую дорожную разметку и разместить новые дорожные знаки.

В чем была проблема улицы Черняховского?

Среди одесситов даже возникли споры о том, насколько необходима реконструкция улицы за столь «кругленькую» сумму. Кто-то поддержал идею горсовета, а кто-то не видел никакой необходимости в задуманном ремонте:

Любовь Степановна, 78 лет:

— Все зависит от того, что собираются ремонтировать на этой улице. Лучше бы обратили внимание на тротуар по улице Тенистой.

Давид, 20 лет:

— Я не вижу на улице каких-нибудь глобальных проблем. По-моему, не хватает пешеходных переходов и один светофор не работает.

Алексей, 65 лет:

— Реконструкцию улицы, может быть, и надо делать, особенно расширить дорогу. Здесь машин много, а дороги не рассчитаны на такое количество.

Валентина Александровна, 80 лет:

— Вот если ее как-то украсят, сделают иначе, она будет видная, тогда нужно.

Ирина Степановна, 60 лет:

— Мне жутко не нравятся дома на этой улице, эти балконы, подъезды. А вот саму улицу, ее дорогу и тротуары можно оставить и в таком виде.

Виктория, 19 лет:

— Вся Слободка заслуживает большего внимания, а эта улица ничем не примечательна.

Мария, 16 лет:

— На многих участках неровная дорога, довольно узкие тротуары, учитывая, что машины все время на них паркуются.

Владимир, 26 лет:

Как по мне, расширять дорогу нет смысла, ведь не останется места для пешеходной зоны. А вот обновить покрытие стоит.

И правда, на ноябрь 2020 года состояние улицы Черняховского было не таким уж и ужасным: дорожное полотно и тротуар находились в неплохом состоянии, требовалась лишь замена на некоторых участках. Однако из-за большого потока автомобилей часто возникали пробки. В горсовете эту проблему собирались решить за счет «кармана» для общественного транспорта. Кроме этого, были неисправны светофоры, а также замечены водители, которые нарушали правила движения и парковались, где попало.

День, когда все началось: скандалы и интриги

3-го марта 2021 года на улице Черняховского стартовал капремонт, который планировали закончить в августе. Все началось с демонтажа старого дорожного покрытия и бордюров. Работой занялась строительная фирма «Ростдорстрой», которая, по слухам, принадлежит Геннадию Труханову. Уже спустя несколько дней после начала ремонта, на горсовет и подрядчиков обрушился первый скандал. Одесский активист и руководитель общественной организации «ВелоВектор» Александр Прохоров заявил, что капитальный ремонт улицы проводится без устройства велосипедных дорожек, тогда как этого требуют новые государственные строительные нормы (ГСН). Это вынудило горсовет внести в проект обустройства улицы изменения.

Работы по реконструкции улицы шли медленно. К середине июля 2021 года рабочие только начали укладывать тротуарную плитку. А спустя месяц, в августе, на фоне строительных работ снова созрел скандал. На сей раз велоактивист Александр Прохоров поднял вопрос безопасности. Оказывается, из проекта реконструкции убрали «антикарманы» — специальные выступы тротуара на проезжую часть, которые позволяют общественному транспорту подъезжать к остановке, но мешают хаотично парковаться автомобилям. Сегодня, проехав по улице Черняховского, мы можем увидеть, что «антикарманы» в проект вернули.

В октябре 2021 года ремонт улицы все еще продолжался. Строители занимались обустройством велодорожек и асфальтобетонным покрытием дороги. До этого уже был положен нижний слой асфальта, по всей улице выложен новый бордюрный камень, заменены опоры наружного освещения, обустроена сеть ливневой канализации, а люки колодцев выведены на проектные отметки.

Казалось бы, что строительные работы подходят к концу, но в горсовете заявили, что хотят модернизировать улицу и установить на ней модные LED-светофоры за 5 миллионов гривен. В чем польза этого устройства, было непонятно. Однако депутаты утверждали, что так надо! Такие светофоры установлены в одном из самых загруженных транспортом городов мира — Мумбаи. Они, якобы, спасают от заторов на дорогах и усиливают безопасность в туманное, дождливое или ночное время. А вот депутат горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов сообщил, что эти LED-светофоры «совершенно бесполезны» с точки зрения безопасности и не избавят улицу от пробок.

Стоп, работа! Денег на ремонт не хватает!

После новости о том, что одесскую улицу украсят новомодными светофорами, горсовет объявил, что на ремонт не хватает денег. Необходимо вложить еще 16,5 миллиона гривен. Согласно опубликованным документам на сайте Prozorro, за эти деньги нужно закончить капитальный ремонт тротуаров, обустроить газоны, высадить 100 деревьев и кустарников, а также нанести разметку, выделить велодорожки, установить 100 дорожных знаков, новые LED-светофоры и уложить LED-брусчатку. Нужную сумму на ремонт соответственно выделяют.

Ремонт улицы Черняховского закончили: что в итоге получилось?

Наконец-то 16 ноября 2021 года Одесский горсовет сообщил о том, что реконструкцию улицы Черняховского официально закончили. С большим трудом мэрия выполнила все свои обещания: заменили покрытие проезжей части и тротуаров, сделали велодорожки, установили бетонные болларды (сооружения для предотвращения хаотичной парковки), оборудовали перекрестки пандусами и тактильной плиткой, перенесли опоры наружного освещения и контактной сети, обустроили ливневую канализацию, а карманы для парковки приспособили под парковку машин вдоль улицы. Кроме того, напротив выезда из «Макдональдса» на двойной сплошной установили специальный бордюр-разделитель для полос движения, разметили новый нерегулируемый пешеходный переход между улицами Тенистой и Говорова, а остановки троллейбусов выделили как небольшие полосы общественного транспорта. Также выделили автомобильные полосы для объезда, а в велодорожки вмонтировали лампочки на солнечных батареях. На улице Черняховского даже стали работать муниципальные инспекторы — они штрафуют за парковку «елочкой».

В социальных сетях одесситы активно обсуждали результаты ремонта. Все перемены они оценивали позитивно, но были и критически настроенные горожане:

— Это кайф. Ехать и не бояться, что тебе какой-то нерадивый водитель влетит в спину. Надеюсь, когда-нибудь основные веломаршруты будут иметь такой вид, — написал велосипедист Дмитрий Камбур.

— Увы! Теперь еще дольше стоишь в пробке на Черняховского, любуясь красивым ремонтом улицы, — пишет Надежда Вершигора.

Все хорошо, только вот делиниаторы надо было бы поставить со светоотражающими полосами, чтоб их четко было видно ночью. А то какой-то «наездник» их может не увидеть и наделать беды, — считает Роман Омельченко.

Работы по усовершенствованию улицы Черняховского продолжались вплоть до начала войны. Так, в феврале 2022 года рабочие установили дополнительные ограничители (металлические столбики), не позволяющие водителям заезжать на тротуары.

Ни дня без казуса

Казалось бы, что после капитального ремонта улицу Черняховского ждет новая жизнь. Но не тут то было. Местные жители стали отмечать, что спустя пять дней после завершения реконструкции, светильники на солнечных батареях у велодорожек уже не работали в темное время суток. А через пару недель «приболел» новомодный светофор за 5 миллионов гривен: вместо того, чтобы при смене сигнала менять красный свет на зеленый, полосы все время светятся желтым цветом. Вдобавок горе-водители, которые до сих пор не научились парковаться правильно, стали ломать антипарковочные ограждения. Да и пробки почему-то не «рассосались». В одесской мэрии пришли к выводу, что во всем этом виноват «Макдональдс». Якобы из-за наплыва посетителей в кафе на улице продолжают возникать пробки и аварийные ситуации. Еще в декабре 2021 года Геннадий Труханов заявил, что ликвидировать все нарушения на 5-й станции Большого Фонтана «Макдональдсу» придется за свой счет.

Как это было: хронология ремонта ул. Черняховского

1 ноября 2020 года

В Одессы планируют капитальный ремонт улицы Черняховского

(https://odessa-life.od.ua/news/v-mjerii-odessy-gotovy-vylozhit-40-millionov-na-remont-ulicy-chernjahovskogo )

Впервые о реконструкции улицы Черняховского заговорили в ноябре 2020 года. Тогда Одесский горсовет сообщил о том, что улицу ждет капитальный ремонт и на это они готовы выделить более 40 миллионов гривен. Позже информация была опубликована на сайте электронных закупок Prozorro. Заказчиком торгов выступало Департамент дорожного хозяйства. Согласно условиям тендера, подрядчик должен был отремонтировать 19,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия улицы до конца 2021 года, а также:

полностью заменить асфальтовое покрытие проезжей части;

на тротуаре уложить современную плитку;

установить на перекрестках пандусы с тактильной плиткой;

сделать перильные ограждения у дороги;

расширить проезжую часть и обустроить «карманы» для общественного транспорта;

установить два новых остановочных комплекса;

улучшить сети ливневой канализации;

перенести опоры наружного освещения, а также контактной сети;

нанести новую дорожную разметку и разместить новые дорожные знаки.

6 ноября 2020 года

Опрос среди одесситов: нужен ли ремонт на Черняховского?

(https://odessa-life.od.ua/article/odesskie-ulicy-nuzhen-li-remont-na-chernjahovskogo-opros-foto)

После такой новости среди горожан возникли споры о том, насколько необходима реконструкция улицы Черняховского за столь «кругленькую» сумму. Журналисты «Одесской жизни» отправились на Черняховского, чтобы посмотреть в каком состоянии находится улица и узнать мнение одесситов о капитальном ремонте. И как показал наш опрос, оно было самое разное: кто-то поддержал идею горсовета, кто-то предложил иные варианты реконструкции, а кто-то вовсе не видел необходимости в задуманном ремонте.

3 марта 2021 года

Наконец-то начался ремонт улицы Черняховского

(https://odessa-life.od.ua/news/v-odesse-nachali-kapitalno-remontirovat-ulicu-chernjahovskogo)

И вот, спустя четыре месяца, в марте 2021 года в Одессе стартовал ремонт улицы. Все началось с демонтажа старого дорожного покрытия и бордюров. В мэрии снова напомнили какая именно реконструкция ждет улицу, и сообщили что, ремонт планируют завершить к концу августа 2021 года.

10 марта 2021 года

На Черняховского забыли о велосипедных дорожках

(https://odessa-life.od.ua/news/remont-odesskoj-ulicy-chernjahovskogo-o-velosipednyh-dorozhkah-zabyli)

А спустя несколько дней после начала реконструкции улицы, на подрядчиков обрушился первый скандал: «Капитальный ремонт улицы Черняховского проводится без устройства велосипедных дорожек, тогда как этого требуют новые государственные строительные нормы (ГСН)», — заявил одесский активист и руководитель общественной организации «ВелоВектор» Александр Прохоров. Это «обвинение» вынудило горсовет передать план реконструкции всей улицы и внести в проект обустройство велодорожек. (https://odessa-life.od.ua/news/odesskie-aktivisty-otstojali-velodorozhki-na-obnovlennoj-ulice-chernjahovskogo)

19 июля 2021 года

Как продвигался ремонт улицы Черняховского?

(https://odessa-life.od.ua/news/kak-v-odesse-prodvigaetsja-remont-ulicy-chernjahovskogo-fotoreportazh)

Шли недели, а ремонт на улице Черняховского все не заканчивался. Тогда журналисты «Одесской жизни» снова отправились на ревизию, чтобы узнать как обстоят дела с капитальной реконструкцией. В итоге мы увидели, что к середине июля на улице рабочие только укладывали плитку. Все это проходило параллельно движению городского транспорта, что, кстати, усложняло проезд, особенно в час-пик.

16 августа 2021 года

Скандальное новшество на Черняховского

(https://odessa-life.od.ua/news/v-odesse-na-chernjahovskogo-pojavilos-sovkovoe-novshestvo-chem-nedovolen-lider-velovektora-foto)

На календаре уже была середина август, и ремонт улицы Черняховского, по идеи, должен подходить к концу. Но тут лидер общественной организации «ВелоВектор» Александр Прохоров снова поднял скандальный вопрос и в этот раз о безопасности. Оказывается из проекта реконструкции улицы убрали предусмотренные «антикарманы» — специальные выступы тротуара на проезжую часть, которые делаются на пешеходных переходах, перекрестках и остановках общественного транспорта. Они предназначены для удобства и безопасности пешеходов, а также для предотвращения парковки автомобилей в запрещенных местах: «По слухам, некоторые чиновники очень высокого ранга не поняли что такое «антикарманы» и для чего они делаются, и настояли делать «по старинке». Надеюсь, что это слухи или просто какая-то ошибка, и ее исправят», — заявил Прохоров на своей странице в «Фейсбуке».

19 августа 2021 года

Когда закончится ремонт на улице Черняховского?

(https://odessa-life.od.ua/news/remont-odesskoj-ulicy-chernjahovskogo-chto-izmenilos-za-mesjac-fotoreportazh)

Через пару дней после скандала с «антикарманами» журналисты «Одесской жизни» снова отправились на улицу Черняховкого. Однако капитальный ремонт никак не шел к завершению, он был в самом разгаре: на тов время рабочие занимались только заменой опоры наружного освещения, а плиткой вымощена была лишь часть тротуара, остальная часть была разрыта.

27 сентября 2021 года

На Черняховского обустраивают велодорожки

(https://odessa-life.od.ua/news/na-chernjahovskogo-obustraivajut-velodorozhki-uzkie-zato-vydelennye)

В сентябре ремонт улицы Черняховского также продолжался. В это раз строители были заняты обустройством велодорожек, правда только с нечетной стороны улицы. Уже тогда было понятно, что будущие дорожки будут узкими, немного шире метра, зато отделенными от основного тротуара мощением.

8 октября 2021 года

Улицу Черняховского перекрывают

(https://odessa-life.od.ua/news/odesskuju-ulicu-chernjahovskogo-perekrojut-na-vyhodnye-video)

В начало октября на сайте горсовета впервые появилась информация о том, что в ближайшие время улицу Черняховского полностью перекрывают. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия дороги. До этого на дороге уже был положен нижний слой асфальта, а на протяжении всей улицы выложен новый бордюрный камень, заменены опоры наружного освещения, выполнено устройство сети ливневой канализации, люки колодцев выведены на проектные отметки.

12 октября 2021 года

На Черняховского появятся новомодные LED-светофоры

(https://odessa-life.od.ua/news/na-odesskoj-ulice-chernjahovskogo-pojavjatsja-novomodnye-led-svetofory-no-izbavjat-li-oni-ot-zatorov)

И вот спустя пару дней, входе реконструкции улицы, наша мэрии решила модернизировать ее и установить модные LED-светофоры за 5 миллионов гривен. В чем их польза — особо было непонятно. Однако депутаты утверждали, что так надо! Такие новомодные светофоры установлены в одном из самых загруженных транспортом городов мира — Мумбаи. Они якобы спасают от заторов на дорогах и усиливают безопасность в туманное, дождливое или темное время суток.

15 октября 2021 года

На ремонт Черняховского не хватает денег

(https://odessa-life.od.ua/news/malenko-ne-hvatilo-kapremont-odesskoj-ulicy-chernjahovskogo-podorozhal-pochti-na-17-millionov)

И тут, после новости о том, что нашу улицу украсят новомодными светофорами, горсовет объявляет, что ему не хватает денег. Точнее капитальный ремонт улицы Черняховского потребует вложение еще на 16,5 миллионов гривен. Соответствующий тендер на закупку дополнительных работ и материалов был опубликован на сайте Prozorro. Согласно опубликованным документам, необходимо было закончить капитальный ремонт тротуаров, обустроить газоны, высадить 100 деревьев и кустарников, а также установить разметку, велодорожку и 100 дорожных знаков, новые LED-светофоры и уложить LED-брусчатку. Также планируется замена сети для электротранспорта, обновление уличного освещения и системы ливневок. А все ранее выделенные средства, более 40 миллионов гривен, якобы уже израсходованы.

20 октября 2021 года

Что не так с ремонт на Черняховского?

(https://odessa-life.od.ua/article/remont-na-chernjahovskogo-chto-zaplanirovano-i-chto-ne-tak-foto)

Середина октября — реконструкция улицы Черняховского продолжается. Многое уже было сделано, но еще далеко не все. Тем не менее одесситы уже оценивали результаты работы и делились своими впечатлениями в социальных сетях. Как всегда, одни высказывали недовольство, другие, наоборот, — радовались переменам. Реакцию местных жителей смотрите по ссылке.

9 ноября 2021 года

На Черняховского заработали обещанные LED-светофоры

(https://odessa-life.od.ua/news/v-odesse-zarabotali-obeshhannye-led-svetofory-na-chernjahovskogo-foto-video)

И вот в Одессе на улице Черняховского наконец-то заработали «золотые» по цене LED-светофоры, почти такие, как в Мумбаи. В понедельник, 8 ноября, устройства с подсветкой несколько часов тестировали, а ближе к вечеру выключили. Между тем, данную инициативу поддержали не все. Так, депутат горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов уверен, сообщил, что новомодные светофоры «совершенно бесполезны» с точки зрения безопасности и не избавят улицу от пробок.

12 ноября 2021 года

На Черняховского запретили парковаться «ёлочкой»

(https://odessa-life.od.ua/news/na-odesskoj-ulice-chernjahovskogo-zapretjat-parkovatsja-jolochkoj-foto)

https://odessa-life.od.ua/news/v-odesse-na-chernjahovskogo-pojavilos-neprijatnoe-novshestvo-dlja-neradivyh-voditelej-foto

На недавно реконструированной улице появились свои «законы»: парковочные инспектора собираются штрафовать водителей, почкующихся «елочкой». Такой тип парковки был запрещен по одной стороне улицы (на которой находится супермаркет «Сильпо»), там после реконструкции установили специальные знаки, указывающие, что авто должны быть припаркованы параллельно краю проезжей части. Спустя год после ремонта, водители все еще придерживаются этого правила.

14 ноября 2021 года

Что еще нового на улице Черняховского?

(https://odessa-life.od.ua/news/udivitelnaja-ulica-chernjahovskogo-chto-eshhe-tam-novogo)

И вот, наконец-то, ремонта по улице Черняховского подошел к концу. Там уже запустили полноценное движение, кроме этого появилось много дорожных новинок: гигантские LED-светофоры, делиниатор между встречными полосами. Главное, что велоспедисты были в восторге от новой велодорожки.

16 ноября 2021 года

Реконструкцию улицы Черняховского официально закончили

(https://odessa-life.od.ua/news/rekonstrukciju-ulicy-chernjahovskogo-zakonchili-oficialno-chto-tam-sdelali-osobennogo)

Ночью, на 16 ноября, рабочие завершили последние работы по тротуарной части на улице Черняховского. Утра вся улица уже была полностью открыта для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. Такое заявление сделал директор муниципального департамента транспорта и связи Сергей Тетюхин на своей странице в «Фейсбуке». По его словам она якобы стала

Безопасной —

Доступной —

Мобильной — упорядочили движение пешеходов, велосипедистов, автомобилей и общественного транспорта.

Пешеходы за счет бетонных «боллардов» получили возможность беспрепятственно передвигаться по тротуарам, а не планировать путь между автомобилями. Доставим антипарковочные столбики и парковка на тротуаре будет в принципе не возможна. Дверь автомобиля со стороны пассажира можно ударить о «боллард», если не думать. Хотя тяжело найти парковку, где можно двери открывать полностью. Будьте осторожны, берегите двери и нервы!)

Безопасность

Велодорожки. Много критики от автомобилистов. Друзья, неужели вам нравятся доставщики, снующие в дорожном потоке. Уже сегодня велосипедисты получили возможность безопасно передвигаться по Черняховского.

Есть понятие школьная мобильность. Дети могут безопасно добраться до школы №56 пешком или на велосипеде.

Общественный транспорт, организованы безопасные подъезды к остановкам не блокирующие движение транспортных потоков. Контактную сеть сегодня переставили ближе к остановкам.

За счет сужения полос движения, ограничили для водителей возможность хаотического маневрирования и успокоили скорость транспортного потока.

Доступность и Планирование дорожного движения с помощью инженерных решений

Безопасные выезды со дворов с приподнятыми в уровень тротуарами, пандусы, все это делает улицу доступной и комфортной для перемещения.

Парковка вдоль, делает поток равномерным, самый безопасный выезд, не блокирует транспортные потоки. Да, в общей сложности, мы убрали в целом по улице 11 парковочных мест, но при этом появилось пространство для велосипедистов и пешеходов.

Разметка отличная, яркая, интуитивная, с учетом всех современных требований.

И еще я заметил, что люди, которые идут рядом, по широкому тротуару, больше общаются и улыбаются. А люди, которые идут строем, по узкому тротуару, большей угрюмые и подавленные.

Безусловно есть к чему стремится, но модель — планирование не ради дорожного движения, а ради людей работает!

И да, улица едет!

отметил Сергей Тетюхин.

18 ноября 2021 года

Новшества на Черняховского: что думают о них одесситы?

(https://odessa-life.od.ua/article/novshestva-na-chernjahovskogo-chto-dumajut-o-nih-odessity)

Мы уже писали о ходе ремонта на одной из самых загруженных улиц города — Черняховского. За последнее время тут произошли большие перемены. Похоже, что работа подходит к концу. «Одесская жизнь» узнавала, какие появились новшества на улице Черняховского и что об этом думают одесситы.

Что сделали на Черняховского?

Ремонт на Черняховского подходит к концу. На проезжую часть нанесли разметку, уложили тротуарную плитку, обустроили велодорожки. Вдоль проезжей части установили бетонные ограничители, которые не позволят авто заезжать на пешеходную зону.

Кроме того, появились новшества:

напротив выезда из Макдональдса на двойной сплошной установили специальный бордюр-разделитель для полос движения;

новый нерегулируемый пешеходный переход между улицами Тенистой и Говорова;

остановки троллейбусов выделили как небольшие полосы общественного транспорта, а для автомобилей в этих местах — полосы для объезда;

LED-светофоры;

в велополосы вмонтировали лампочки на солнечных батареях.

Что с парковками на Черняховского?

В районе торгового центра «Пятый элемент», рядом с административным зданием, возле банка, «Сильпо» и на углу Говорова предусмотрели парковочные места. Теперь машины нужно ставить параллельно тротуару, для парковки «елочкой» мест стало меньше. Здесь уже начали работать парковочные инспекторы. За нарушение — штраф 340 гривен, а за парковку на велополосе — 680 гривен.

— Парковочную зону удлинили почти до самой остановки на 5-й станции Большого Фонтана, а также сделали новую полосу параллельной парковки напротив «Укрэксимбанка». И есть еще подземный паркинг в ТЦ «Пятый элемент», — успокоил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Что думают одесситы?

Одесситы активно обсуждают результаты ремонта на Черняховского в соцсетях. В целом перемены оценивают позитивно, но есть и критически настроенные горожане.

Это кайф. Ехать и не бояться, что тебе какой-то нерадивый водитель влетит в спину. Надеюсь, когда-нибудь основные веломаршруты будут иметь такой вид», — написал велосипедист Дмитрий Камбур.

Увы! Теперь еще дольше стоишь в пробке на Черняховского, любуясь красивым ремонтом улицы», — пишет Надежда Вершигора.

Все хорошо, только вот делиниаторы надо было бы поставить со светоотражающими полосами, чтоб их четко было видно ночью. А то какой-то наездник их может не увидеть и наделать беды», — считает Роман Омельченко.

20 ноября 2021 года

Скандал третий: на обновленной улице сломалась подсветка

(https://odessa-life.od.ua/news/ne-proshlo-i-nedeli-na-obnovlennoj-ulice-chernjahovskogo-uzhe-slomalas-velodorozhnaja-podsvetka-foto)

Капитальный ремонт одесской улицы Черняховского закончился не так давно, но вот некоторые элементы не просуществовали и недели.

Так, во время ремонта дороги на Черняховского 14 ноября вмонтировали светильники на солнечных батареях с тем чтобы подсвечивать велодорожки в темное время суток и показывать велосипедистам их полосу направления и движения. Однако спустя пять дней после установки LED-лампочки уже не светятся, пишет “УСИ”.

23 ноября 2021 года

Пробки на отремонтированной Черняховского не исчезли: крайним сделали Макдональдс

(https://odessa-life.od.ua/news/probki-na-otremontirovannoj-chernjahovskogo-ne-ischezli-krajnim-sdelali-makdonalds)

22 ноября городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что Макдональдс на 5 стансии Фонтанской дороги портит ремонт на Черняховского. Из-за клиентов фастфуда там по-прежнему пробки и возникновению аварийных ситуаций. Сейчас работа «Макдоналдс» сводит на нет все преимущества реконструкции улицы Черняховского. В часы-пик, утром и вечером, очередь автомобилей, владельцы которых хотят выпить стаканчик кофе и что-нибудь съесть, фактически блокирует правый ряд и подъезд к остановочному комплексу автобусов и троллейбусов. И поэтому он дал указание своим подчиненным провести встречу с руководством фастфуда и найти пути решения проблемы пробок. 20 декабря мэр Одессы уже прямо заявил, что избавлять 5 Станцию Фонтана придется Макдональдсу за свой счет.

Сначала ресторан оплатит проектные работы, а потом и труд подрядчиков, которым придётся воплощать проект в жизнь.

8 декабря 2021 года

Новомодный светофор на Черняховского в Одессе “приболел” спустя всего месяц

(https://odessa-life.od.ua/news/novomodnyj-svetofor-na-chernjahovskogo-v-odesse-pribolel-spustja-vsego-mesjac-video)

В Одессе спустя всего месяц эксплуатации уже сломались новые LED-плитки, подключенные к светофорам на реконструированной улице Черняховского. Об этом сообщили горожане в социальных сетях: вместо того чтобы менять красный свет на зеленый при смене сигнала светофора, светящиеся полосы все время светятся желтым цветом.

5 января 2022 года

На отремонтированной улице Черняховского ломают «зубы» и паркуются как попало

(https://odessa-life.od.ua/news/na-otremontirovannoj-ulice-chernjahovskogo-lomajut-zuby-i-parkujutsja-kak-popalo-foto)

Одесская улица Черняховского, пережившая в прошлом году капитальный ремонт и новомодную реконструкцию, довольно быстро приобретает «уставший» вид, грустно констатируют в соцсетях горожане.

Ну, судите сами: то LED-светофор здесь «приболеет», то нано-лампочки велодорожной подсветки из строя выйдут, а теперь еще и антипарковочные ограждения от горе-водителей пострадали.

«Сдался под натиском»: на Черняховского сломали антипарковочный барьер

Накануне, ряд местных Телеграмм-каналов опубликовали показательное фото. Судя по всему, кто-то пытался припарковаться, невзирая на препятствие в виде антипарковочного «зуба», да так постарался, что вырвал конструкцию, что называется, с корнем.

«Очередной барьер сдался под натиском желающих припарковаться»,

– прокомментировал ситуацию Телеграм-канал «Одесса INFO».

При этом одни комментирующие произошедшее одесситы советуют разыскать виновника по записям с камер видеонаблюдения и выписать ему штраф в 15 тысяч гривен, а другие сетуют, что напрасно у людей забрали парковочный карман. Но в основном все признали, что это «было вполне ожидаемо».

Также местные жители отмечают, что, несмотря на то, что реконструкция на Черняховского завершилась не так давно, «большая часть нано-лампочек за кучу денег уже не работает», а «стробоскопы на пешеходном переходе моргают через один».

«Черняховского сделали не для таких!..»

О запредельной наглости автолюбителей на «образцово-показательной» улице Черняховского сообщается и в Facebook-группе «Черный список Одесса», где на днях также опубликовали фото чьей-то «ласточки», перегородившей тротуар.

«Пройти негде, стоит давно. Народ! Не наглейте! Черняховского сделали не для таких сюжетов! Нам по дороге обходить только потому что вашей «ласточке» здесь удобнее? Головой думайте!»,

– довольно эмоционально призывает автомобилистов автор фото, пожелавший остаться анонимным.

При этом большинство одесситов отмечают, что «так скоро по всей улице будет», но «пока за такое не будет реального наказания, х… они на всех нас ложили».

Показательно, что исправлять «траблы» и бороться с наглыми любителями парковаться где придется, муниципальные власти не торопятся:

«Ждут очередных миллионов из бюджета (который на 70% состоит из наших с вами налогов)»,

полагают одесситы.

10 февраля 2022 год

На Черняховского устанавливают противопарковочные столбики: на тротуар теперь не заехать

(https://odessa-life.od.ua/news/na-chernjahovskogo-ustanavlivajut-protivoparkovochnye-stolbiki-na-trotuar-teper-ne-zaehat)

На календаре февраль 2022 года, через 14 дней Россия нападет на Украину, а на улице Черняховского до сих пор усовершенствуют. На сей раз рабочие устанавливают дополнительные ограничители, препятствующие водителям заезжать на тротуары. Это металлические столбики. Теперь у любителей парковки под дверями магазинов и собственных офисов нет такой возможности.