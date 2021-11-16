Реконструкцию улицы Черняховского закончили официально: что там сделали особенного

Вице-мэр Сергей Тетюхин рассказал, из каких принципов исходили при реконструкции улицы Черняховского и каких добились результатов.

Об этом написал на своей странице в Facebook.

Принципы, которыми руководствовались при реконструкции:

Безопасность Доступность Мобильность Планирование дорожного движения с помощью инженерных решений.

Мобильность

Начну с мобильности. С помощью инженерных решений мы упорядочили движение пешеходов, велосипедистов, автомобилей и общественного транспорта.

Пешеходы за счет бетонных «боллардов» получили возможность беспрепятственно передвигаться по тротуарам, а не планировать путь между автомобилями. Доставим антипарковочные столбики и парковка на тротуаре будет в принципе не возможна. Дверь автомобиля со стороны пассажира можно ударить о «боллард», если не думать. Хотя тяжело найти парковку, где можно двери открывать полностью. Будьте осторожны, берегите двери и нервы!)

Безопасность

Велодорожки. Много критики от автомобилистов. Друзья, неужели вам нравятся доставщики, снующие в дорожном потоке. Уже сегодня велосипедисты получили возможность безопасно передвигаться по Черняховского.

Есть понятие школьная мобильность. Дети могут безопасно добраться до школы №56 пешком или на велосипеде.

Общественный транспорт, организованы безопасные подъезды к остановкам не блокирующие движение транспортных потоков. Контактную сеть сегодня переставили ближе к остановкам.

За счет сужения полос движения, ограничили для водителей возможность хаотического маневрирования и успокоили скорость транспортного потока.

Доступность и Планирование дорожного движения с помощью инженерных решений

Безопасные выезды со дворов с приподнятыми в уровень тротуарами, пандусы, все это делает улицу доступной и комфортной для перемещения.

Парковка вдоль, делает поток равномерным, самый безопасный выезд, не блокирует транспортные потоки. Да, в общей сложности, мы убрали в целом по улице 11 парковочных мест, но при этом появилось пространство для велосипедистов и пешеходов.

Разметка отличная, яркая, интуитивная, с учетом всех современных требований.

И еще я заметил, что люди, которые идут рядом, по широкому тротуару, больше общаются и улыбаются. А люди, которые идут строем, по узкому тротуару, большей угрюмые и подавленные. Безусловно есть к чему стремится, но модель — планирование не ради дорожного движения, а ради людей работает! И да, улица едет!

— отметил Сергей Тетюхин

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