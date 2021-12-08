Новомодный светофор на Черняховского в Одессе “приболел” спустя всего месяц (видео)

В Одессе спустя всего месяц эксплуатации уже сломались новые LED-плитки, подключенные к светофорам на реконструированной улице Черняховского.
Об этом сообщает Телеграм-канал “Одесса INFO”, ссылаясь на очевидцев.
Как можно заметить на представленном видео, вместо того чтобы менять красный свет на зеленый при смене сигнала светофора, светящиеся полосы все время светятся желтым цветом.
“Новый модный светофор на Черняховского уже приболел… Одна сторона все время работает в желтом режиме”,
– сказано в комментарии к видео.
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Кстати, напомним, что некоторые элементы на капитально отремонтированной улице Черняховского не просуществовали и недели: так, спустя неделю там вышла из строя велодорожная подсветка.
Еще больше интересного о реконструкции улицы Черняховского:
- На Черняховского взялись за деревья: пилят сосны перед прокуратурой;
- Пробки на отремонтированной Черняховского не исчезли: крайним сделали Макдональдс;
- Реконструкцию улицы Черняховского закончили официально: что там сделали особенного;
- В Одессе заработали обещанные LED-светофоры на Черняховского (фото, видео).
Видео Телеграм-канала “Одесса INFO”, фото Петра Обухова