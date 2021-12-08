Новомодный светофор на Черняховского в Одессе “приболел” спустя всего месяц (видео)

Одесские медики перекрыли Адмиральский проспект – каковы их требования? (видео) Сегодня утром, 6 декабря, в Одессе состоялась акция протеста на Адмиральском проспекте. Ее устроили медицинские работники, сотрудники Одесского областного клинического медцентра (бывшая больница Водников). Они требуют выплат “ковидных” надбавок, которые были заморожены несколько месяцев назад, а также зарплату за ноябрь. ПОДРОБНЕЕ

Морская жесть: труп одесского моряка вывезли в Турцию и 3 дня держали в каюте (видео) Беспрецедентный случай произошел на борту балкера Thor: на рейде Одесского порта умер украинский моряк, уроженец Одесской области. Но вместо того чтобы списать моряка в его стране, судовладелец принял решение отправить судно с телом умершего в Турцию. При этом тело три дня находилось в сидячем положении не в холодильной камере, а в обычной каюте. ПОДРОБНЕЕ