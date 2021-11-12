На одесской улице Черняховского запретят парковаться “ёлочкой” (фото)

С сегодняшнего дня в Одессе на недавно реконструированной улице Черняховского будут работать парковочные инспекторы – они будут штрафовать водителей, паркующихся “ёлочкой”.
Об этом сообщили в мэрии города.
Стоит отметить, что парковка “ёлочкой” запрещена по одной стороне улицы (на которой находится супермаркет “Сильпо” – там после реконструкции установили специальные знаки, указывающие, что авто должны быть припаркованы параллельно краю проезжей части.
Напомним, ранее на улице Черняховского заработали LED-светофоры, а на пешеходных переходах появилась LED-брусчатка.
Также читайте об улице Черняховского в Одессе:
- Ремонт на Черняховского: что запланировано и что не так (фото);
- Маленько не хватило: капремонт одесской улицы Черняховского подорожал почти на 17 миллионов;
- Как в Одессе продвигается ремонт улицы Черняховского – фоторепортаж.
Источник и фото: Думская