На одесской улице Черняховского запретят парковаться “ёлочкой” (фото)

Одесский зоопарк объявил забавный фотоконкурс Одесский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе “Эти забавные животные”. Он будет проходить на официальной странице зоопарка в “Инстаграм” @odessazoo. А условия конкурса опубликованы на странице зоопарка в Facebook. ПОДРОБНЕЕ