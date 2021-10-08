Одесскую улицу Черняховского перекроют на выходные (видео)

В ближайшие выходные дни, 9 и 10 октября, в Одессе закроют для проезда улицу Черняховского.
Как сообщили в мэрии города, это связано с проведением работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия улицы.
Как долго будет закрыта улица Черняховского
Улицу Черняховского перекроют с 4:00 субботы 9 октября до 22:00 воскресенья 10 октября.
«Ограничение движения транспорта по улице вызвано соблюдением непрерывного технологического процесса и необходимо для качественной укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части улицы Черняховского.
Сейчас на проезжей части улицы Черняховского положен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на протяжении всей улицы выложен новый бордюрный камень, заменены опоры наружного освещения, выполнено устройство сети ливневой канализации, люки колодцев выведены на проектные отметки»,
– рассказали в мэрии.
В этой связи департамент транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета внесет изменения в схемы движения общественного транспорта.
Комментарий одесской мэрии о перекрытии улицы Черняховского
Ситуацию прокомментировали глава Приморской районной администрации Марат Королев и начальник Управления дорожного хозяйства горсовета Одессы Олег Бахмутов:
Напомним, на предстоящих выходных в Одессе также будет затруднено движение транспорта по улицам Артиллерийской и Осипова.
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