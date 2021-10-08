Одесскую улицу Черняховского перекроют на выходные (видео)

В преображенном одесском Новощепном ряду будут преображать старый жилой дом (фото) Преображенный Новощепной ряд – это не только бывшая стихийная торговля, клоака и последующий капитальный ремонт дорожного плотна и укладка новых коммуникаций. Это еще и жилые дома. Один из них – старый и ветхий – в скором времени тоже ожидает капитальный ремонт. ПОДРОБНЕЕ

Одесская улица Привозная: торгуют все! Самое главное, что мы должны знать об одесской улице Привозной, я услышала в стихотворной форме из уст одной из торгующих: «Здесь не гуляют, не живут, а покупают-продают». Оно, конечно, не высокая поэзия, зато точно передана «суть» улицы Привозной. ПОДРОБНЕЕ