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Ремонт одесской улицы Черняховского: о велосипедных дорожках забыли

Ремонт одесской улицы Черняховского: о велосипедных дорожках забыли

Капитальный ремонт улицы Черняховского в Одессе проводится без устройства велосипедных дорожек, тогда как этого требуют новые государственные строительные нормы (ГСН).

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Об этом сообщил сегодня, 10 марта, руководитель общественной организации «ВелоВектор» Александр Прохоров на заседании комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

Общественник обратился к главе комиссии Петру Обухову с вопросом о том, можно ли еще внести изменения в проект, разработав в нем велосипедную инфраструктуру. На что Обухов ответил, что «поезд уже ушел».

«Нам придется уже после реконструкции делать велосипедную разметку или использовать какие-то другие методы. Но мы разработаем план устойчивой городской мобильности, который станет «генпланом» для транспорта. В нем будет сеть велосипедных дорожек. Во время ремонта их будут обязаны делать не только потому, что есть ГСН, но и в соответствии с эти планом, который будет принят», – сказал Обухов.

Отметим, план устойчивой городской мобильности – это стратегический документ, который определяет транспортную политику города. В нем учитываются безопасность, экологичность, комфортность и скорость передвижение по городу.

Как сообщала «Одесская жизнь», накануне в Одессе стартовал капремонт улицы Черняховского.

Напомним, на ремонт улицы Черняховского в мэрии Одессы готовы выделить более 40 млн грн.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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