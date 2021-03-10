Ремонт одесской улицы Черняховского: о велосипедных дорожках забыли

Капитальный ремонт улицы Черняховского в Одессе проводится без устройства велосипедных дорожек, тогда как этого требуют новые государственные строительные нормы (ГСН).

Об этом сообщил сегодня, 10 марта, руководитель общественной организации «ВелоВектор» Александр Прохоров на заседании комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

Общественник обратился к главе комиссии Петру Обухову с вопросом о том, можно ли еще внести изменения в проект, разработав в нем велосипедную инфраструктуру. На что Обухов ответил, что «поезд уже ушел».

«Нам придется уже после реконструкции делать велосипедную разметку или использовать какие-то другие методы. Но мы разработаем план устойчивой городской мобильности, который станет «генпланом» для транспорта. В нем будет сеть велосипедных дорожек. Во время ремонта их будут обязаны делать не только потому, что есть ГСН, но и в соответствии с эти планом, который будет принят», – сказал Обухов.

Отметим, план устойчивой городской мобильности – это стратегический документ, который определяет транспортную политику города. В нем учитываются безопасность, экологичность, комфортность и скорость передвижение по городу.

Как сообщала «Одесская жизнь», накануне в Одессе стартовал капремонт улицы Черняховского.

Напомним, на ремонт улицы Черняховского в мэрии Одессы готовы выделить более 40 млн грн.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета