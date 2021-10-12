На одесской улице Черняховского появятся новомодные LED-светофоры – но избавят ли они от заторов?

В Одессе хотят установить на реконструируемой улице Черняховского модные LED-светофоры по примеру индийского города Мумбаи. Они обойдутся городскому бюджету примерно в 5 миллионов гривен. Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Обухов.

При этом Обухов выразил сомнения в целесообразности данной затеи.

«Все это очень красиво, конечно, но с точки зрения безопасности или уменьшения заторов на дорогах такие конструкции абсолютно бесполезны. Считаю, что лучше бы на эти деньги городские власти купили еще один троллейбус, ведь только развитие общественного транспорта избавит город от бесконечных пробок»,

– написал в Facebook депутат.

В то же время Петр Обухов доволен, что одесские власти пока что не додумались до другого мумбайского эксперимента, где на оживленных улицах мегаполиса установили так называемые «карающие светофоры», чтобы отучить водителей от привычки долго сигналить в пробках – чем громче автомобилисты сигналят, тем дольше будет гореть красный свет.

«Кстати, Мумбаи входит в пятерку самых загруженных городов мира, а Одесса – в «почетную» 20-ку»,

– напоминает депутат.

Напомним, в Одессе продолжается реконструкция улицы Черняховского. На прошедших выходных эту улицу на два дня закрывали для проезда в связи с проведением капитального ремонта асфальтобетонного покрытия.

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Фото с Facebook-страницы Петра Обухова