В Одессе на Черняховского появилось «совковое» новшество – чем недоволен лидер «ВелоВектора» (фото)

Капитальный ремонт одесской улицы Черняховского терпит изменения: так, на днях здесь убрали предусмотренные ранее «антикарманы» – специальные выступы тротуара на проезжую часть, которые делаются на пешеходных переходах, перекрестках и остановках общественного транспорта, для удобства и безопасности пешеходов, а также для предотвращения парковки автомобилей в запрещенных местах.

Об этом сообщил одесский активист, лидер общественной организации «ВелоВектор» Александр Прохоров.

По его словам, «антикарманы» на Черняховского были выложены из бордюрного камня, согласно утвержденному проекту.

«Данные элементы уличной инфраструктуры используются во всем цивилизованном мире, были рекомендованы депутатской комиссией по транспорту и рабочей группой по транспортной инфраструктуре, при моем непосредственном участии. Еще вчера антикарманы были и даже работали, а мы тихо радовались новым элементам дорожной инфраструктуры и ждали, когда в Одессе появится улица для людей, отремонтированная с учетом современных требований к комфорту и безопасности. Сегодня с утра их демонтировали и выставили ровный бордюр, вернулся совок, видимо кому-то очень нужно здесь парковаться»,

– написал Александр Прохоров на своей странице в Facebook.

Он выразил сожаление по поводу того, что «в очередной раз невежество и глупость победили прогресс и здравый смысл», и отметил, что таким образом, Одессе еще далеко до современного и безопасного города, так как элементы безопасности здесь даются только ценой человеческих жизней, как недавно произошло на проспекте Шевченко, где островки безопасности решили установить только после трагической гибели в ДТП подростка.

«По слухам, некоторые чиновники очень высокого ранга не поняли что такое «антикарманы», и для чего они делаются, и настояли делать «по старинке». Надеюсь что это слухи или просто какая-то ошибка, и ее исправят»,

– надеется лидер «ВелоВектора».

Ранее сообщалось, что на проспекте Шевченко в Одессе появятся островки безопасности.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, как продвигается ремонт улицы Черняховского.