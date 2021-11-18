Новшества на Черняховского: что думают о них одесситы?

Мы уже писали о ходе ремонта на одной из самых загруженных улиц города — Черняховского. За последнее время тут произошли большие перемены. Похоже, что работа подходит к концу.

«Одесская жизнь» узнавала, какие появились новшества на улице Черняховского и что об этом думают одесситы.

Что сделали на Черняховского?

Ремонт на Черняховского подходит к концу. На проезжую часть нанесли разметку, уложили тротуарную плитку, обустроили велодорожки. Вдоль проезжей части установили бетонные ограничители, которые не позволят авто заезжать на пешеходную зону.

Кроме того, появились новшества:

напротив выезда из Макдональдса на двойной сплошной установили специальный бордюр-разделитель для полос движения;

новый нерегулируемый пешеходный переход между улицами Тенистой и Говорова;

остановки троллейбусов выделили как небольшие полосы общественного транспорта, а для автомобилей в этих местах — полосы для объезда;

LED-светофоры;

в велополосы вмонтировали лампочки на солнечных батареях.

Что с парковками на Черняховского?

В районе торгового центра «Пятый элемент», рядом с административным зданием, возле банка, «Сильпо» и на углу Говорова предусмотрели парковочные места. Теперь машины нужно ставить параллельно тротуару, для парковки «елочкой» мест стало меньше. Здесь уже начали работать парковочные инспекторы. За нарушение — штраф 340 гривен, а за парковку на велополосе — 680 гривен.

— Парковочную зону удлинили почти до самой остановки на 5-й станции Большого Фонтана, а также сделали новую полосу параллельной парковки напротив «Укрэксимбанка». И есть еще подземный паркинг в ТЦ «Пятый элемент», — успокоил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Что думают одесситы?

Одесситы активно обсуждают результаты ремонта на Черняховского в соцсетях. В целом перемены оценивают позитивно, но есть и критически настроенные горожане.

Это кайф. Ехать и не бояться, что тебе какой-то нерадивый водитель влетит в спину. Надеюсь, когда-нибудь основные веломаршруты будут иметь такой вид», — написал велосипедист Дмитрий Камбур.

Увы! Теперь еще дольше стоишь в пробке на Черняховского, любуясь красивым ремонтом улицы», — пишет Надежда Вершигора.

Все хорошо, только вот делиниаторы надо было бы поставить со светоотражающими полосами, чтоб их четко было видно ночью. А то какой-то наездник их может не увидеть и наделать беды», — считает Роман Омельченко.

Фото: Петр Обухов

Ранее мы рассказывали о том, что особенного сделали в Одессе на Черняховского.