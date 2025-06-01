Агент мировых поджигателей: за что убили дипломата Воровского

Была в Приморском районе Одессы улица Воровского, переименована она в Малую Арнаутскую. Вот об этих топонимах сегодня и пойдет речь.

Вацлав Вацлавович Воровский (1871 — 1923) — российский революционер, один из первых советских дипломатов. История его жизни, а точнее смерти очень показательна, её должны бы помнить многие нынешние российские «реаниматоры» Союза ССР.

Он был из дворян, но уже в школе писал антиправительственные стихи, выступал с речами на нелегальных собраниях учащихся. Окончил университет, в революционном движении с 1894 года. Ссылка, арест, высылка, эмигрировал в Женеву. Записался в большевики, сотрудничал с ленинской газетой «Искра».

В 1903 году тайно приехал в Одессу для подпольной работы. Был связным между большевиками и польскими левыми. Занимался закупкой оружия для боевых дружин.

После прихода большевиков к власти — полпред в Дании, Швеции и Норвегии. В 1919 году Воровский вернулся в Россию, заведовал Государственным издательством. С 1921 года — полпред и торгпред в Италии.

В 1923 году был назначен в состав советской делегации на Лозаннской конференции и выехал в Лозанну (Швейцария). 10 мая его там убил в ресторане бывший белогвардейский офицер, швейцарский гражданин Морис Конради, потерявшим родных во время революции в России.

Застрелив Воровского и ранив двух его помощников, Конради отдал револьвер метрдотелю со словами: «Я сделал доброе дело — русские большевики погубили всю Европу… Это пойдёт на пользу всему миру».

Конради в суде был оправдан большинством голосов присяжных. Дипломатические отношения между СССР и Швейцарией были разорваны. Реакцию белоэмигрантских кругов выразил писатель Арцыбашев: «Воровский был убит не как идейный коммунист, а как палач… УБИТ КАК АГЕНТ МИРОВЫХ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ И ОТРАВИТЕЛЕЙ, ВСЕМУ МИРУ ГОТОВЯЩИХ УЧАСТЬ НЕСЧАСТНОЙ рОССИИ».

Думается, в эрэфии немало сегодня есть особей, «всему миру готовящих участь несчастной россии», которые должны помнить об участи Вацлава Воровского.

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Арнауты — это не просто албанцы

Далее — об улице Малой Арнаутской, а точнее — об арнаутах, давших ей, да и параллельной улице — Большой Арнаутской — такое название.

В переводе с турецкого Arnavutlar — албанцы — «подгруппа» этого народа, выделившаяся в позднем средневековье из населения Албании в процессе миграций, вызванных ослаблением Византийской империи и вторжением турок.

В Османской империи арнаутами называли всех христиан, служивших в турецкой армии. Тогдашняя россия типа брала на себя обязанности по защите «турецко- подданных» православных.

Им предложили переселяться на «вновь приобретенные» (вот откуда корни растут у этой терминологии!) российские земли. В частности, после подписания в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мирного договора между российской и Османской империями, заключённого по окончании русско-турецкой войны 1768-1774 гг., «пригласили» православных подданных Турции переселяться на «российские» земли.

Точнее, их просто перекупили. Смешанные подразделения из греков, албанцев, болгар, молдаван, валахов и сербов в русско-турецкую войну были на стороне Турции (два полка). А наемники, они и есть наемники: перебежали туда, где больше платят.

Уже через год, в 1775-м, на приграничных территориях вдоль Южного Буга начали селиться арнауты – добровольцы (греки и албанцы) — из тех, кто во время войны был на службе у россии. Потом к ним добавились и «бывшие» турецко-подданные.

Подчеркнем, что, помимо армии, и на кораблях Черноморского флота (вот вам и присутствие в Одессе) служили переселенцы — волонтеры: греки, албанцы, сербы, черногорцы. Всех их называли арнаутами.

По бытующей версии — легенде, на месте, где родилась улица Большая Арнаутская располагались дома флотских команд из рослых арнаутов, а на Малой Арнаутской проживали более низкорослые арнауты — пехотинцы и кавалеристы.

Известно, что греки и албанцы были опытными земледельцами, моряками и рыбаками, среди них было много предприимчивых торговцев ,»рукастых» ремесленников.

Где селились арнауты

Переселенцы компактно селились в наших краях, им давали в пользование казенные земли, но при обязательном условии — на военной службе должны были состоять все мужчины.

Так появились их поселения, многие из которых своими названиями были «привязаны» к арнаутам. Это и на территории нынешней Одесской области (Арнаутовка), и не только.

Так, есть микрорайон Арнаутово в Кропивницком. И ближайший пригород моего родного Херсона — поселок Камышаны, с 1801 года по 1946-й носил название Арнауты (сейчас он наполовину стерт с лица Земли грёбаными потомками «собирателей земель русских).

И это далеко не весь перечень арнаутских топонимов. Да и не только топонимов: распространен в южноукраинском регионе один из наиболее популярных сортов яровой пшеницы — арнаутка.

Погуглил и узнал, что сейчас (?) в Украине проживает около 5000 албанцев, в основном в Буджаке (Одесская) и Приазовье (Запорожская) области, где они были известны как арнауты. Уж не знаю, как это число изменилось с началом т.н. СВО, будь она трижды проклята…

Погуглил фамилии сограждан с корнем «арнаут» — их многое множество. Нельзя в этом контексте не упомянуть и всемирно известную Мать Терезу — в 2016 году причисленную к лику святых монахиню.

Думаю, не все знают, что она албанского происхождения, при рождении её звали Агнес Гондже Бояджиу (мы с ней почти однофамильцы, моя фамилия в метрике моего деда написана так же). Короче, все мы с вами, сограждане, не на Малой Арнаутской сделаны! Всё будет Украина!

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