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Не прошло и недели: на обновленной улице Черняховского уже сломалась велодорожная подсветка (фото)

Не прошло и недели: на обновленной улице Черняховского уже сломалась велодорожная подсветка (фото)

Капитальный ремонт одесской улицы Черняховского закончился не так давно, но вот некоторые элементы не просуществовали и недели.

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Так, во время ремонта дороги на Черняховского 14 ноября вмонтировали светильники на солнечных батареях с тем чтобы подсвечивать велодорожки в темное время суток и показывать велосипедистам их полосу направления и движения. Однако спустя пять дней после установки LED-лампочки уже не светятся, пишет “УСИ”.

подсветка на Черняховского сломана

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Отметим, на ремонт улицы Черняховского из бюджета Одессы выделили в общей сложности более 55 млн грн. Работами занималась компания “Росдорстрой”, которую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым. За последний год доход этой фирмы уже превысил 11 миллиардов гривен.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что особенного сделали в Одессе на Черняховского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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