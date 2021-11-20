Не прошло и недели: на обновленной улице Черняховского уже сломалась велодорожная подсветка (фото)

Капитальный ремонт одесской улицы Черняховского закончился не так давно, но вот некоторые элементы не просуществовали и недели.
Так, во время ремонта дороги на Черняховского 14 ноября вмонтировали светильники на солнечных батареях с тем чтобы подсвечивать велодорожки в темное время суток и показывать велосипедистам их полосу направления и движения. Однако спустя пять дней после установки LED-лампочки уже не светятся, пишет “УСИ”.
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Отметим, на ремонт улицы Черняховского из бюджета Одессы выделили в общей сложности более 55 млн грн. Работами занималась компания “Росдорстрой”, которую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым. За последний год доход этой фирмы уже превысил 11 миллиардов гривен.
Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что особенного сделали в Одессе на Черняховского.
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Фото Петра Обухова и УСИ