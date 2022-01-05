На отремонтированной улице Черняховского ломают «зубы» и паркуются как попало (фото)

Одесская улица Черняховского, пережившая в прошлом году капитальный ремонт и новомодную реконструкцию, довольно быстро приобретает «уставший» вид, грустно констатируют в соцсетях горожане. Ну, судите сами: то LED-светофор здесь «приболеет», то нано-лампочки велодорожной подсветки из строя выйдут, а теперь еще и антипарковочные ограждения от горе-водителей пострадали.

«Сдался под натиском»: на Черняховского сломали антипарковочный барьер

Накануне, ряд местных Телеграмм-каналов опубликовали показательное фото. Судя по всему, кто-то пытался припарковаться, невзирая на препятствие в виде антипарковочного «зуба», да так постарался, что вырвал конструкцию, что называется, с корнем.

«Очередной барьер сдался под натиском желающих припарковаться»,

– прокомментировал ситуацию Телеграм-канал «Одесса INFO».

При этом одни комментирующие произошедшее одесситы советуют разыскать виновника по записям с камер видеонаблюдения и выписать ему штраф в 15 тысяч гривен, а другие сетуют, что напрасно у людей забрали парковочный карман. Но в основном все признали, что это «было вполне ожидаемо».

Также местные жители отмечают, что, несмотря на то, что реконструкция на Черняховского завершилась не так давно, «большая часть нано-лампочек за кучу денег уже не работает», а «стробоскопы на пешеходном переходе моргают через один».

«Черняховского сделали не для таких!..»

О запредельной наглости автолюбителей на «образцово-показательной» улице Черняховского сообщается и в Facebook-группе «Черный список Одесса», где на днях также опубликовали фото чьей-то «ласточки», перегородившей тротуар.

«Пройти негде, стоит давно. Народ! Не наглейте! Черняховского сделали не для таких сюжетов! Нам по дороге обходить только потому что вашей «ласточке» здесь удобнее? Головой думайте!»,

– довольно эмоционально призывает автомобилистов автор фото, пожелавший остаться анонимным.

При этом большинство одесситов отмечают, что «так скоро по всей улице будет», но «пока за такое не будет реального наказания, х… они на всех нас ложили».

Показательно, что исправлять «траблы» и бороться с наглыми любителями парковаться где придется, муниципальные власти не торопятся:

«Ждут очередных миллионов из бюджета (который на 70% состоит из наших с вами налогов)»,

– полагают одесситы.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на реконструированной одесской улице Черняховского спустя всего месяц после начала эксплуатации уже сломались новые LED-плитки, подключенные к светофорам.

Но и это еще не все. Некоторые элементы на капитально отремонтированной улице Черняховского не просуществовали и недели: так, спустя неделю вышла из строя велодорожная подсветка.

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