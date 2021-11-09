В Одессе заработали обещанные LED-светофоры на Черняховского (фото, видео)

Почти как в Мумбаи

В понедельник, 8 ноября, устройства с подсветкой несколько часов тестировали, а ближе к вечеру выключили. Также на пешеходных переходах появилась LED-брусчатка.

Ранее сообщалось, что в Одессе решили установить на улице Черняховского LED-светофоры – чиновников вдохновил пример индийского города Мумбаи. Тогда же сообщалось, что они обойдутся городскому бюджету примерно в 5 миллионов гривен.

Всего на улицах города планируется установить шесть подобных объектов.

LED-светофоры: красиво, но бессмысленно?

Между тем, данную инициативу поддерживают далеко не все. Так, депутат горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов уверен, что модные LED-светофоры совершенно бессмысленны и “совершенно бесполезны” с точки зрения безопасности и не избавят улицу от пробок.

О ремонтных работах в Одессе:

Фото с Facebook-страницы Петра Обухова, видео с Телеграмм-канала Xydessa