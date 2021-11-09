В Одессе заработали обещанные LED-светофоры на Черняховского (фото, видео)

В Одессе начали работать LED-светофоры на реконструируемой улице Черняховского.
Почти как в Мумбаи
В понедельник, 8 ноября, устройства с подсветкой несколько часов тестировали, а ближе к вечеру выключили. Также на пешеходных переходах появилась LED-брусчатка.
Ранее сообщалось, что в Одессе решили установить на улице Черняховского LED-светофоры – чиновников вдохновил пример индийского города Мумбаи. Тогда же сообщалось, что они обойдутся городскому бюджету примерно в 5 миллионов гривен.
Всего на улицах города планируется установить шесть подобных объектов.
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LED-светофоры: красиво, но бессмысленно?
Между тем, данную инициативу поддерживают далеко не все. Так, депутат горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов уверен, что модные LED-светофоры совершенно бессмысленны и “совершенно бесполезны” с точки зрения безопасности и не избавят улицу от пробок.
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Фото с Facebook-страницы Петра Обухова, видео с Телеграмм-канала Xydessa