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Одесские активисты отстояли велодорожки на обновленной улице Черняховского

Одесские активисты отстояли велодорожки на обновленной улице Черняховского

Одесские велоактивисты сумели настоять на создании велосипедных дорожек при ремонте улицы Черняховского.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета, глава комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Петр Обухов по итогам сегодняшнего заседания комиссии.

По словам депутата, сейчас в обновленный проект ремонта улицы Черняховского заканчивают вносить соответствующие изменения.

«Велодорожка будет идти местами по проезжей части, местами по тротуару. Будет выделена делиниаторами или столбиками. Все выезды из межквартальных проездов будут приподнятыми – пешеходам не придется спускаться на ступеньку вниз. Получим классную европейскую улицу!» – поделился в Facebook Петр Обухов.

Он также добавил, что это пример «успешного сотрудничества велоактивистов, депутатов, департамента транспорта и Управления дорожного хозяйства» и поблагодарил патрульных полицейских, которые отказались согласовывать новую схему движения без велодорожки.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что капитальный ремонт улицы Черняховского в Одессе проводится без устройства велосипедных дорожек, тогда как этого требуют новые государственные строительные нормы.

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