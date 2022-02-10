На Черняховского устанавливают противопарковочные столбики: на тротуар теперь не заехать

На улице Черняховского в Одессе устанавливают дополнительные ограничители, препятствующие водителям заезжать на тротуары.

Металлические столбики, ограничивающие въезд на тротуары, устанавливают вдоль улицы Черняховского.

“Одесская жизнь” неоднократно сообщала о случаях, когда водители оставляли свои транспортные средства на тротуарах, нарушая правила и создавая угрозу безопасности пешеходам.

Теперь у любителей парковки под дверями магазинов и собственных офисов нет такой возможности.

Ранее мы писали, что было сделано во время ремонта на улице Черняховского.

Фото Юлии Сущенко

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