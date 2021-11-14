В Одессе на Черняховского появилось неприятное новшество для нерадивых водителей (фото)

В Одессе на недавно реконструированной улице Черняховского, в районе 5-й станции Фонтана, появился первый в городе разделительный бордюр. Также здесь нанесли новую разметку для участников дорожного движения и обустроили велодорожку.

Ранее на Черняховского возле супермаркета “Сильпо” установили знак 8.6.1, который указывает на то, что авто должны быть припаркованы параллельно краю проезжей части. Это значит, что парковаться “ёлочкой” на данном участке запрещено, что будут контролировать парковочные инспекторы.

Оценили ли новшество одесситы?

Стоит отметить, что не все одесситы оценили данное нововведение, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях.

“Скажите пожалуйста, а кто будет ремонтировать ходовую? Пока стояли в Мак, 3 машины ударились об этот ДЫБИЛЬНЫЙ бордюр. Видно, что до нас еще 100 раз в него уже въехали. А установили его только сегодня; Ночью можно не заметить; Зимой присыпет снежком и может случиться неприятность”,

– возмущаются пользователи Телеграм-канала “Курс Одесса”.

Но большинство горожан новшество все же одобрили, о чем также не преминули сообщить в комментариях:

“Внимательней надо ездить; Конечно, он должен быть покрашен и хорошо виден, но с другой стороны – не… пересекать двойную сплошную; Я бы на месте дорожных служб ещё и штрафы взымал за повреждение бордюра, а то привыкли по встречке ездить… В нашей стране против водятлов помогают только радикальные меры, но лучше конечно бы было убрать оттуда МакДрайв, оставить просто Мак; Правильно! Решил пересечь двойную, так ремонтируй ходовую! Меньше оленей будет; Если бы вместо нарисованных сплошных везде такие установили – стало бы супер!

Как сообщалось, ранее на улице Черняховского заработали LED-светофоры, а на пешеходных переходах появилась LED-брусчатка.

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Фото: Думская