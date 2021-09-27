На Черняховского обустраивают велодорожки: узкие, зато выделенные

В Одессе продолжает реконструкция улицы Черняховского. Сейчас строители заняты обустройством велодорожек.

Об этом сообщает УСИ Онлайн.

Уже ясно, что будущие дорожку будут узкими, немногим шире одного метра. Зато их отделили от основного тротуара с помощью мощения.

С таким обустройством и пешеходам и велосипедистам проще будет удерживаться на своих частях тротуара.

Пока велодорожки асфальтируют с нечетной стороны улицы. На противоположной стороне, где расположен банк, пока только разметили территорию под них.

Видимо велодорожки на Черняховского будут односторонние. До начала реконструкции велодорожки на Черняховского отсутствовали и велосипедистам приходилось передвигаться по проезжей части.

Ранее мы сообщали, что в Одессе появился непрерывный веломаршрут с Таирова до ЖД вокзала

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Фото УСИ Онлайн