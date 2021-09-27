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На Черняховского обустраивают велодорожки: узкие, зато выделенные

На Черняховского обустраивают велодорожки: узкие, зато выделенные

В Одессе продолжает реконструкция улицы Черняховского. Сейчас строители заняты обустройством велодорожек.

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Об этом сообщает УСИ Онлайн.

Уже ясно, что будущие дорожку будут узкими, немногим шире одного метра. Зато их отделили от основного тротуара с помощью мощения.

С таким обустройством и пешеходам и велосипедистам проще будет удерживаться на своих частях тротуара.

Пока велодорожки асфальтируют с  нечетной стороны улицы. На противоположной стороне, где расположен банк, пока только разметили территорию под них.

Видимо велодорожки на Черняховского будут односторонние. До начала реконструкции велодорожки на Черняховского отсутствовали и велосипедистам приходилось передвигаться по проезжей части.

Ранее мы сообщали, что в Одессе появился непрерывный веломаршрут с Таирова до ЖД вокзала

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Фото УСИ Онлайн

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Редакция ПРОФИЛЬ

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