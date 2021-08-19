Ремонт одесской улицы Черняховского: что изменилось за месяц? (фоторепортаж)

Капитальный ремонт одесской улицы Черняховского в самом разгаре и, судя по всему, заканчиваться в ближайшее время не собирается. В этом убедился фотокорреспондент «Одесской жизни».

Месяц назад мы уже рассказывали, как продвигаются работы на Черняховского. Что же изменилось за это время?

Не так давно горожан возмутило, что на улице Черняховского начали обрезать деревья. Однако рабочие лишь отвечали, что «так надо». Действительно, сейчас здесь идет замена опор наружного освещения.

А вот ремонт тротуаров еще не завершен – плиткой вымощена лишь часть, а остальная часть разрыта-раскурочена, а штабеля плитки возле ТЦ «Пятый элемент» лежат себе так же, как и месяц назад.

Но что-то все же поменялось на обновляемой улице? Судите сами:

Напомним, на ремонт улицы Черняховского городские власти планировали выделить более 40 млн грн. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.

Кстати, окончания ремонта улицы Преображенской у Привоза к концу лета можно не ожидать: ремонт продлили до конца года.