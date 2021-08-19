Новости Одессы и Одесской области

Ремонт одесской улицы Черняховского: что изменилось за месяц? (фоторепортаж)

Ремонт одесской улицы Черняховского: что изменилось за месяц? (фоторепортаж)

Капитальный ремонт одесской улицы Черняховского в самом разгаре и, судя по всему, заканчиваться в ближайшее время не собирается.
В этом убедился фотокорреспондент «Одесской жизни».

Месяц назад мы уже рассказывали, как продвигаются работы на Черняховского. Что же изменилось за это время?

Не так давно горожан возмутило, что на улице Черняховского начали обрезать деревья. Однако рабочие лишь отвечали, что «так надо». Действительно, сейчас здесь идет замена опор наружного освещения.

А вот ремонт тротуаров еще не завершен – плиткой вымощена лишь часть, а остальная часть разрыта-раскурочена, а штабеля плитки возле ТЦ «Пятый элемент» лежат себе так же, как и месяц назад.

Но что-то все же поменялось на обновляемой улице? Судите сами:

ремонт на Черняховского, август 2021 г.
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-2
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-3
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-4
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-5
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-6
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-7
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-8
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-9
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-10
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-11
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-12
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-13
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-14
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-15
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-16
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-17
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-18
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-19
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-20
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-21
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-22
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-23
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-23
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-25
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-26
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-27
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-28
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-29
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-30
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-31
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-32
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-33
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-34
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-35
ремонт на Черняховского, август 2021 г.-36

Напомним, на ремонт улицы Черняховского городские власти планировали выделить более 40 млн грн. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.

Кстати, окончания ремонта улицы Преображенской у Привоза к концу лета можно не ожидать: ремонт продлили до конца года.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить