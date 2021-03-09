В Одессе начали капитально ремонтировать улицу Черняховского

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, в настоящее время здесь демонтируют старое дорожное покрытие и бордюры.

По данным мэрии, в ходе ремонта планируется полностью заменить асфальтобетонное покрытие 11 434 кв. м проезжей части и 7565 кв. м тротуарного покрытия. Тротуары собираются вымостить плиткой, так же, как было сделано на улицах Преображенской, Софиевской и спуске Маринеско.

На перекрестках хотят обустроить пандусы с тактильной плиткой и установить такое же перильное ограждение, какое было установлено во время капремонта тротуаров на улице Нежинской.

Кроме того, сообщают в мэрии, на улице Черняховского обустроят заездные карманы для общественного транспорта со стороны 5-й станции Большого Фонтана и установят два новых остановочных комплекса с урнами.

Кроме того, предусмотрено устройство сети ливневой канализации, перенос опоры наружного освещения, а также контактной сети.

Завершающим этапом капитального ремонта улицы Черняховского должно стать нанесение новой дорожной разметки и установка новых дорожных знаков.

Ремонт планируется завершить к августу этого года. Перекрывать улицу Черняховского во время проведения ремонтных работ не планируется.

Заказчиком работ выступает Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Напомним, о намерении капитально отремонтировать улицу Черняховского в мэрии Одессы заявили в ноябре 2020 года. Тогда сообщалось, что на ремонт готовы выделить 40,2 млн грн.

Позже «Одесская жизнь» поинтересовалась у горожан, так ли необходим ремонт именно этой улицы.

Фото: пресс-служба Одесского городского совета