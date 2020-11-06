Одесские улицы: нужен ли ремонт на Черняховского – опрос (фото)

На прошлой неделе управление дорожного хозяйства в Одессе сообщило о реконструкции улицы Черняховского, а в Одесском горсовете объявили тендер на ремонт этой улицы. На будущую реконструкцию планируют выделить 40 миллионов гривен.

«Одесская жизнь» посмотрела, в каком состоянии находится сегодня эта улица, а также узнала, что думают об этом одесситы и согласны ли они с таким решением.

Как выглядит улица Черняховского?

По предварительным данным, в ходе реконструкции улицы Черняховского будет полностью заменено асфальтовое покрытие проезжей части – а это 11 тысяч квадратных метров. На тротуаре уложат плитку 30 на 30, как на улице Софиевской. А на перекрестках хотят сделать пандусы с тактильной плиткой и перильное ограждение.

Между тем, как заметил наш корреспондент, ситуация на самой улице Черняховского обстоит не столь уж плачевно: дорожное полотно находится в весьма неплохом состоянии, и требуется лишь замена на некоторых участках. Проблема больше относится к загруженному трафику автомобилей, которую собираются решить за счет заездного кармана для общественного транспорта.

Одной из причин огромных пробок в этом месте является большое количество нарушителей правил парковки. Это момент значительно труднее исправить, учитывая ограниченность улицы и массовое игнорирование любых знаков автомобилистами. Также управлению дорожного хозяйства стоит больше обратить внимание на количество пешеходных переходов и исправность некоторых светофоров.

Так нужен ли ремонт? Мнение одесситов

Любовь Степановна, 78 лет:

А мне все равно, меня и так устраивает. Все зависит от того, что собираются ремонтировать на этой улице. Если дорогу расширять, то, наверное, водители скажут «спасибо» за такое решение. Лучше бы обратили внимание на тротуар по улице Тенистой – он разбитый вщент. Никому нет дела до него. В прошлом году, перед выборами, сделали лишь небольшой участок. Для меня это глобальная проблема. Так нельзя, в плохие советские времена это все ремонтировалось, от начала и до конца.

Давид, 20 лет:

О задумке горсовета я еще не слышал. Но пока я не вижу на этой улице каких

-нибудь глобальных проблем. Улица как улица. По-моему, не хватает пешеходных переходов, и вот, например, один светофор не работает. Лучше бы потратили эти деньги на реконструкцию других улиц.

Алексей, 65 лет:

Реконструкцию улицы может быть и надо делать, особенно если расши

рить дорогу. Здесь машин много, а дороги не рассчитаны на такое количество. Тут постоянно пробки, тянучки. Нравится, что общественный транспорт ходит в общем неплохо, как минимум регулярно. На самой улице много магазинчиков, два банка, это удобно. Основная проблема связана только с автомобилями. Но я думаю, что в Одессе есть и более критические улицы, которые требуют срочного ремонта.

Валентина Александровна, 80 лет:

Слышала, что депутаты хотят как-то переделать улицу, но это было еще до вы

боров. Меня здесь тут все устраивает, уже 30 лет по ней хожу, все ровно. Вот если они ее как-то украсят, сделают иначе, она будет видная, тогда, да, это нужно. Вы знаете, я думаю эти деньги лучше вложить в центр города, потому что там со старых времен все по-прежнему.

Ирина Степановна, 60 лет:

О планах

горсовета не слышала. Я такой человек, что согласна на все, что касается благоустройства нашего города. Мне жутко не нравятся дома на этой улице, эти балконы, подъезды. Надо это все переделать, как современные сооружения. А вот саму улицу, ее дорогу и тротуары можно оставить и в таком виде.

Виктория, 19 лет:

Нету необходимости ремонтировать эту улицу. Например, вся Слободка заслуживает

большего внимания, а эта улица ничем не примечательна.

Мария, 16 лет:

Я часто гуляю по этой улице. На многих участках неровная дорога, довольно

узкие тротуары, учитывая, что машины все время на них паркуются. Кроме этой улицы, нужно делать центр, там похожие проблемы.

Владимир, 26 лет:

Как по мне,

расширять дорогу нету смысла, ведь не останется места для пешеходной зоны. А вот обновить покрытие стоит.

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Опрашивали Анастасия Епурь и Иван Мягченков

Фото Ивана Мягченкова