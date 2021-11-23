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Пробки на отремонтированной Черняховского не исчезли: крайним сделали Макдональдс

Пробки на отремонтированной Черняховского не исчезли: крайним сделали Макдональдс

22 ноября городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что Макдональдс на 5 ст. Фонтанской дороги портит ремонт на Черняховского. Из-за клиентов фастфуда там по-прежнему пробки.

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Мэр Одессы считает, что работа популярного ресторана быстрого питания приводит приводит к транспортному коллапсу и возникновению аварийных ситуаций.

Такое мнение Геннадий Труханов высказал на аппаратном совещании в Одесском горсовете.

По его словам такие фастфуды популярны в наше время, но у этой популярности есть и обратная сторона: сейчас работа «Макдоналдс» сводит на нет все преимущества реконструкции улицы Черняховского.

В часы-пик, утром и вечером, очередь автомобилей, владельцы которых хотят выпить стаканчик кофе и что-нибудь съесть, фактически блокирует правый ряд и подъезд к остановочному комплексу автобусов и троллейбусов,

— пояснил одесский городской глава.

И поэтому он дал указание своим подчиненным провести встречу с руководством фастфуда и найти пути решения проблемы пробок. Автомобили клиентов ресторана быстрого питания не должны создавать препятствий на дороге и не провоцировать образование заторов.

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Казус с Макдональдсом не единственный прокол обновленной улицы Черняховского. Так, установленная там подсветка велополосы не проработала и недели.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что особенного сделали в Одессе на Черняховского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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