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В мэрии Одессы готовы выложить 40 миллионов на ремонт улицы Черняховского

В мэрии Одессы готовы выложить 40 миллионов на ремонт улицы Черняховского

Одесский городской совет ищет подрядчика для капитального ремонта улицы Черняховского. На это готовы выделить более 40 млн грн.

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Согласно информации, обнародованной на сайте электронных закупок Prozorro, заказчиком торгов выступает управление дорожного хозяйства мэрии Одессы.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен отремонтировать 19,5 тыс. квадратных метров дорожного покрытия улицы Черняховского. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.

Указанная стартовая цена закупки составляет 40,2 млн грн. Аукцион назначен на 17 ноября.

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Фото: Википедия

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Редакция ПРОФИЛЬ

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