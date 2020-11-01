В мэрии Одессы готовы выложить 40 миллионов на ремонт улицы Черняховского

Коммунальщики ликвидируют «замаскированный» веткой провал в центре Одессы (фото) «Замаскированный» веткой с листьями провал на проезжей части, где пересекаются улицы Пушкинская и Еврейская, вызвал и смех одесситов, и упреки, и нарекания.

Провал простоял себе несколько дней, а сегодня корреспондент «Одесской жизни» стал свидетелем того, как его ликвидируют коммунальщики. ПОДРОБНЕЕ