Ремонт на Черняховского: что запланировано и что не так (фото)

В Одессе продолжается реконструкция улицы Черняховского. Многое уже сделано, но еще далеко не все. Тем не менее одесситы уже оценивают результаты работы и делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Одни высказывают недовольство, другие, наоборот, – радуются переменам.

«Одесская жизнь» отправилась на улицу Черняховского, чтобы посмотреть, как идет ремонт этой важной транспортной артерии Одессы.

Что уже сделано на улице Черняховского?

Ремонт на Черняховского начался в марте 2021 года. За это время полностью заасфальтировали проезжую часть, но разметки еще нет. Уложили плитку на тротуаре по нечетной стороне от «Макдональдса» (5-й станции Большого Фонтана) почти до улицы Тенистой, а по четной — от Маршала Говорова до 5-й станции. На остальной части пешеходной зоны осталось еще довольно много работы.

По обеим сторонам магистрали установили бетонные ограничители, которые не дадут машинам заезжать на тротуар. Их пока нет только на некоторых отрезках по четной стороне, но, вероятно, они там тоже появятся.

Также здесь предусмотрели парковочные места — в районе торгового центра «5-й элемент», рядом с административным зданием, возле банка и на углу Говорова.

Где будут велодорожки?

При разработке плана капремонта Черняховского о велодорожках вообще забыли, хотя новые государственные строительные нормы (ГСН) требует обязательно обустраивать таковые при реконструкции и ремонтах дорог. Однако общественникам удалось все-таки добиться внесения изменений в проект. И теперь одна велодорожка уже проходит по тротуару нечетной стороны от 5-й станции Большого Фонтана до Говорова, а вторую наметили практически по всей противоположной стороне. Сейчас готов участок от «5-го элемента» до Говорова.

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Что с пандусами и межквартальными заездами на Черняховского?

В межквартальных проездах сделали стандартные спуски с тактильной плиткой для пешеходов и колясок, но не везде. В некоторых местах, например возле «Макдональдса», школы №56, «5-го элемента», их нет. Тут, наоборот, приподнимут проезд на уровень тротуара, и, соответственно, пешеходам не понадобятся пандусы. А вот машинам и прочему транспорту, пересекающему заезд, нужно будет приподниматься и спускаться. Это решение должно играть в пользу безопасности, так как в таком случае водителю придется снижать скорость.

Сколько вбухали в ремонт на Черняховского?

Тендер на проведение капитального ремонта Черняховского выиграла компания «Ростдорстрой». Ей выделили из бюджета почти 40 миллионов гривен на ремонт в общей сложности около 11 тысяч квадратных метров проезжей части и 7,5 тысячи квадратов тротуара без замены подземных коммуникаций. Заказчиком выступило Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. Однако денег не хватило.

Недавно «Ростдорстрою» добавили еще 16,5 миллиона гривен. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок Prozorro. Эти средства направят на завершение ремонта тротуаров, обустройство велодорожки, газонов, высадку деревьев и кустарников, на разметку, дорожные знаки, замену сети для электротранспорта, обновление уличного освещения и системы ливневок.

Исчезнут ли пробки на Черняховского?

Улица Черняховского — одна из самых загруженных в городе. В часы пик здесь надолго можно застрять в пробке. По идее, реконструкция должна решить эту проблему. Но многие водители в этом сомневаются. По этому поводу в Фейсбуке развернулась нешуточная дискуссия. Пользователи пишут, что ситуация с трафиком еще больше усугубится, так как сократилась ширина проезжей части в пользу тротуара и велодорожек.

— Вообще не поняла «прикола» этой реконструкции — дорожное полотно уменьшили, тротуары покусали. Теперь еще одна улица с постоянной пробкой, — жалуется Анна Кубрыш.

Руководитель общественной организации «Веловектор» Александр Прохоров разъясняет, что схема движения на проезжей части улицы Черняховского осталась прежней:

от 5-й станции Большого Фонтана до улицы Маршала Говорова — четырехполосная,

от улицы Маршала Говорова до 10-го Апреля — двухполосная.

Изменилась только ширина самих полос.

— Большинству людей на Черняховского будет комфортнее — пешеходам, велосипедистам, маломобильным группам и пассажирам общественного транспорта. Водителям личных авто будет сложнее парковаться на тротуаре, так как им там не место. И так будет на всех улицах Одессы, привыкайте.

Зачем нужны LED-светофоры на Черняховского?

Также на Черняховского планируют установить новые LED-светофоры, на что пойдет пять миллионов гривен. Эту идею раскритиковал депутат Одесского горсовета Петр Обухов:

— Все это очень красиво, конечно, но с точки зрения безопасности или уменьшения заторов на дорогах такие конструкции абсолютно бесполезны. Считаю, что лучше бы на эти деньги городские власти купили еще один троллейбус, ведь только развитие общественного транспорта избавит город от бесконечных пробок, — считает депутат.

Боль автомобилистов

Некоторым автомобилистам не нравится, что мало места отвели для парковочных карманов.

— Там действительно делают черт-те что! Паркомест не сделали, а те, что были, убрали. От 10-го Апреля до Говорова все будут стоять в ряд у бордюра. Зачем это «покращення» было, не ясно, — возмущается Константин Александрович.

На это Прохоров ответил, что парковочные карманы неэффективны для использования в городском пространстве:

— Никто не обязан давать вам 10 квадратных метров городской земли под бесплатную парковку вашего авто. При всех ремонтах и реконструкциях улиц будет уменьшаться количество карманов, это единственный правильный путь, так делается в цивилизованном мире.

Но есть и те, кто доволен переменами.

— В общем и целом картинка вырисовывается очень симпатичная. Расширение или сужение полос никоим образом не повлияло бы на пробки. Решение только одно — борьба с припаркованными авто на дороге. А вот пешеходная зона возле «Сильпо» стала намного лучше, и это класс, причем это я говорю, как водитель, — комментирует Оlexiy Vitos.

Когда закончится ремонт на Черняховского?

Судя по всему, говорить о том, что ремонт выходит на финишную прямую, пока рановато. Изначально предполагалось, что он завершится в августе. Но, как видно, реконструкция еще

в разгаре. По данным последнего тендера на Prozorro, окончание работ ожидается в период с 25 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Марина Анимуцкая. Фото автора

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