Как в Одессе продвигается ремонт улицы Черняховского – фоторепортаж

В Одессе продолжается капитальный ремонт улицы Черняховского, начатый еще в марте этого года. Фотокорреспондент «Одесской жизни» посмотрел, как продвигаются работы.

В настоящее время на улице Черняховского идет ремонт тротуаров. Работает техники, рабочие укладывают плитку. Проезжая часть не перекрыта.

Ранее в мэрии Одессы заявляли, что в ходе ремонта улицы Черняховского планируется полностью заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуарное покрытие. Тротуары собираются вымостить плиткой, так же, как было сделано на улицах Преображенской, Софиевской и спуске Маринеско. А на перекрестках хотят обустроить пандусы с тактильной плиткой и установить такое же перильное ограждение, какое было установлено во время капремонта тротуаров на улице Нежинской.

Также сообщалось, что на ремонт улицы Черняховского городские власти готовы выделить более 40 млн грн.

Ранее во время капремонта улицы Черняховского забыли о велосипедных дорожках, но позже одесские велоактивисты сумели настоять на их создании.