Маленько не хватило: капремонт одесской улицы Черняховского подорожал почти на 17 миллионов

Капитальный ремонт улицы Черняховского в Одессе подорожал на 16,5 млн гривен – именно столько дополнительно получит занимающийся реконструкцией подрядчик.

Соответствующий тендер на закупку дополнительных работ и материалов опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

Заказчиком торгов выступает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Ремонт улицы Черняховского может затянуться

Согласно тендерной документации, на улице Черняховского необходимо закончить капитальный ремонт тротуаров, обустроить газоны, высадить 100 деревьев и кустарников, а также установить разметку, велодорожку и 100 дорожных знаков, новые LED-светофоры и уложить LED-брусчатку. Также здесь планируется заменить сети для электротранспорта, обновить уличное освещение и системы ливневок.

При этом выполнять работы будет тот же подрядчик, который начал ремонтные работы – компания «Росдорстрой», которую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Показательно, что указанные сроки окончания работ – с 25 октября 2021-го до 31 декабря 2022 года «до полного их выполнения». То есть, ремонт улицы Черняховского может затянуться.

Напомним, изначально в мэрии Одессы планировали выделить на ремонт улицы Черняховского немногим более 40 млн грн. Так что не исключено, что все ранее выделенные средства уже израсходованы.

Ранее депутат Одесского горсовета Петр Обухов сообщил, что на Черняховского хотят установить модные LED-светофоры по примеру индийского города Мумбаи. Они обойдутся городскому бюджету примерно в 5 миллионов гривен. Тогда же депутат засомневался в целесообразности данной затеи.

Еще больше новостей о ремонте улицы Черняховского в Одессе: