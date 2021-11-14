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Удивительная улица Черняховского: что еще там нового

Удивительная улица Черняховского: что еще там нового

После ремонта по улице Черняховского уже запустили движение. Там появилось много дорожных новинок: гигантские LED-светофоры, делиниатор между встречными полосами. Но это не все диковинки – улице еще есть чем удивить одесситов.

Велоспедисты в восторге от велодорожки

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Во-первых  — от выделенная велодорожка, от которой велосипедисты в восторге.

Это кайф. Ехать и не бояться, что тебе какой-то нерадивый водитель влетит в спину или кто-то не начнет резко сигналить, ибо его американский недобитый «премиум» должен лететь и все должны расступаться. Надеюсь, когда-нибудь основные веломаршруты будут иметь такой вид и на них тоже будут пробки как где-то в Нидерландах,

Пишет одессит Дмитрий Камбур, протестировавший новую велодорожку.

Светящиеся маячки и выделенные полосы для общественного транспорта

Но это еще не все. Там же для удобства велосипедистов прямо в асфальте устанавливают светящиеся светодиодные маячки, обозначающие при плохой видимости велодорожку.

Во-вторых, остановки троллейбусов теперь на Черняховского выделены в качестве небольших полос общественного транспорта. А для автомобилистов в этих случаях обустроили полосы для объезда.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе на недавно реконструированной улице Черняховского, в районе 5-й станции Фонтана, появился первый в городе разделительный бордюр. Также здесь нанесли новую разметку для участников дорожного движения и обустроили велодорожку.

Также сообщалось, что на улице Черняховского заработали LED-светофоры, а на пешеходных переходах появилась LED-брусчатка.

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Фото Дмитрия Камбура и Петра Обухова

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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