Ключевые моменты

Улица Псковская в Одессе получила новое название – Петриковская .

Старое название связывали с российским городом Псков. Именно там база и 76-й десантной дивизией , причастной к военным преступлениям в Украине .

Петриковская – это в честь стиля художественной росписи , который является символом украинского искусства , и признанн ЮНЕСКО всемирным нематериальным наследндием .

Украинские орнаменты из Петриковки сегодня становятся символом стойкости и возрождения культуры даже во время войны .

Что нового мы знаем теперь о Пскове

Да, эта улица в Киевском районе Одессы ранее называлась Псковской. Что ж, есть пока что в эрэфии такой город. Информацию о нем дам в нескольких цифрах, думаю, этого вполне достаточно. Первое: основан в 903 году. Второе: расстояние по прямой до границы с Украиной — менее 1500 км, т.е. не превышает технических возможностей украинской беспилотной авиации. Третье: 76 — это номер Псковской десантной дивизии, бандиты из которой пролили реки крови в Буче. Так что дронам нашим есть, за что «поприветствовать» Псков.

Теперь это улица Петриковская, названная так в честь чисто украинской живописи.

Петриковская роспись — часть мирового культурного наследия

В 2013 году Министерство культуры Украины определило первые объекты нематериального культурного наследия Украины. Вот некоторые из них:

Косовская керамика как традиционное ремесло Карпатского региона XVI—XXI столетий (ареал — Ивано-Франковская область, г. Косов ). Опошнянская керамика — техника изготовления росписи (ареал — Полтавская обл., Зеньковский район, пгт Опошня).

Ну и Петриковская роспись — украинское декоративно-орнаментальное занятие живописью XIX—XXI столетий (ареал — Днепропетровская обл., Петриковский р-н, пгт Петриковка). Более того, Петриковская роспись была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Отдельные вещи с узорами в стиле Петриковской росписи сохранились ещё с XVIII века. Однако в современном понимании это направление сформировалось в конце XIX века — начале XX веков. Происхождение Петриковской росписи связывают с казачеством и заселением Днепровщины выходцами из Полтавщины, Слобожанщины и Подолья в XVIII веке и в первой половине XIX века. Хотя доподлинно неизвестно, где и когда развились традиции, которые легли в основу этого направления живописи.

Дмитрий Яворницкий — “крестный отец” Петриковской росписи

Образцы живописи стали известны благодаря работе Дмитра Яворницкого . Развитие шло в виде настенной живописи (в начале XX столетия в связи с возросшим спросом на настенную роспись делали также бумажные «малёвки» для оформления интерьера), декора предметов быта (сундуки, народные инструменты, сеялки, сани). Особенно развилась декоративная роспись по дереву, подлаковая роспись, надглазурная и подглазурная роспись фарфора. Была воссоздана технология росписи стекла, современные мастера расписывают рушники и блузы из ткани, кошельки из кожи. Для Петриковской росписи характерен растительный цветочный орнамент, продолжающий традиции украинского барокко.

Роспись может быть выполнена цветными глинами, растительными красителями, анилиновыми, масляными, акварельными, акриловыми красками, темперами, гуашью, с добавлением яичного желтка, молока, спирта, самодельными (особенно из кошачьей шерсти) и фабричными кисточками, а также пальцами, пипетками, камышовыми палочками, на светлом, цветном или чёрном фоне. Часто у каждого мастера собственный почерк, подход к стилизации, своя трактовка традиционных элементов росписи.

Фабрика в Петриковке

До 2004 года в Петриковке работала фабрика «Петриковская роспись» с художественной мастерской на 90 рабочих мест и творческой мастерской для 10 мастеров. При фабрике был открыт Музей истории декоративной росписи. В 2004 году фабрика «Петриковская роспись» обанкротилась и прекратила свою работу. В 2006 году она была ликвидирована как субъект производственной деятельности. В 2011 году фабрика Петриковской художественной росписи была уничтожена, имущество и оборудование снято и вывезено. Сделали это захватчики, правда не орковские, а «свои», отечественные. «На данный момент от фабрики почти ничего не осталось — лишь стены и развалины», — сообщал «Днепр вечерний».

Вот пишу об этом и ловлю себя на том, что думаю о похожей ситуации с огромным хлопчато-бумажным комбинатом (ХБК) в моем родном Херсоне. Начались проблемы, и «свои», которые хуже чужих, нашли простейшее решение — порезали на металл оборудование предприятия, выпускавшего ОДИН МИЛЛИОН МЕТРОВ ткани в год и бывшего в Херсоне градообразующим. Даже 108 сверхсовременных на то время английских ткацких станков с ЧПУ пошли на лом!

ХБК, состоявший из нескольких фабрик, умер. Погиб от орковских обстрелов и выросший на месте ткацкой фабрики огромный торгово-развлекательный центр «Фабрика».

Петриковская роспись — живая душа украинского народа

А вот петриковская роспись — жива! Как и украинский народ! В Петриковке функционирует Центр народного творчества «Петриковка», где работают мастера, проводят мастер-классы, сохраняют и развивают традиции.

Многие работают индивидуально, в домашних или небольших мастерских, продают свою продукцию самостоятельно, участвуют в выставках, обучают других.

Во время войны мастера рисуют петриковские узоры на предметах для благотворительности (например, на снарядных ящиках и гильзах), проводят мастер-классы для детей и переселенцев, используют искусство как терапию.

Показательно, что есть немало зарубежных музеев и выставочных площадок, где были показы, есть коллекции или заметные экспозиции с Петриковской росписью. Это выставки в штаб-квартире ЮНЕСКО, в Украинских музеях в Нью-Йорке и Чикаго, в различных этнографических региональных музеях в Польше и Великобритании.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса