На Греческой площади в центре Одессы установили двухэтажную зимнюю карусель, которая стала новой праздничной достопримечательностью.

Даже без музыки и огней карусель уже украшает площадь и создаёт атмосферу волшебства, обещая одесситам тепло и праздничний настрой.

Карусель на Греческой площади ждет праздников

Возможно, это даже она, только на время праздников «переехала» ближе к сердцу города, чтобы подарить одесситам немного тепла среди холодного сезона.

Причудливые кони, слоники и другие сказочные зверята пока стоят неподвижно, терпеливо ожидая своих маленьких всадников.

Но даже в тишине, без музыки и огней, карусель уже стала украшением Греческой площади. Она словно хранит в себе обещание праздника — тихое, теплое, почти детское.

И каждый, кто проходит мимо, даже если спешит по делам, на секунду замедляется: ловит себя на мысли, что зима все же может быть волшебной. И что чудеса — рядом…

Фото автора