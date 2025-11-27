Ключевые моменты
- На Греческой площади в центре Одессы установили двухэтажную зимнюю карусель, которая стала новой праздничной достопримечательностью.
- Даже без музыки и огней карусель уже украшает площадь и создаёт атмосферу волшебства, обещая одесситам тепло и праздничний настрой.
Карусель на Греческой площади ждет праздников
Возможно, это даже она, только на время праздников «переехала» ближе к сердцу города, чтобы подарить одесситам немного тепла среди холодного сезона.
Причудливые кони, слоники и другие сказочные зверята пока стоят неподвижно, терпеливо ожидая своих маленьких всадников.
Но даже в тишине, без музыки и огней, карусель уже стала украшением Греческой площади. Она словно хранит в себе обещание праздника — тихое, теплое, почти детское.
И каждый, кто проходит мимо, даже если спешит по делам, на секунду замедляется: ловит себя на мысли, что зима все же может быть волшебной. И что чудеса — рядом…
