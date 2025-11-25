Ключевые моменты:

Движение автобусов стартовало 25 ноября.

Интервал движения — каждые 20 минут.

Маршрут проходит через центр и жилые районы.

Трамвай №7 продолжает ходить по укороченной схеме.

Социальные автобусы Одесса – маршрут от вокзала

25 ноября в Одессе начали курсировать социальные автобусы на новом прямом маршруте — от железнодорожного вокзала до улицы 28 Бригады. Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы будут ходить с интервалом в 20 минут.

В прямом направлении транспорт следует через Старосенную площадь, Привокзальную площадь, улицы Пантелеймоновскую, Преображенскую, Софиевскую, спуск Блажка, Пересыпский мост, далее по улицам Черноморского казачества, Николаевской дороге, проспекту Князя Владимира Великого и приезжает на улицу 28 Бригады.

В обратном направлении маршрут проходит по проспекту Князя Владимира Великого, Николаевской дороге, улицам Атамана Головатого, далее снова через Пересыпский мост, спуск Блажка, Софиевскую, Преображенскую, Пантелеймоновскую, Водопроводную и возвращается на Старосинную площадь у ж/д вокзала.

Напомним, более года 20 гуманитарных автобусов, подаренных Одессе городами-побратимами, простаивают на стоянках. Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак поручил разработать систему социальных перевозок для одесситов, которым особенно нужна поддержка. Это будут бесплатные маршруты до больниц, вокзалов и других важных городских объектов.

