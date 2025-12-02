Ключевые моменты:

С 3 декабря все временные зоны в графиках передвигаются на 30 минут позже.

Изменения касаются и «белых», и «серых» зон.

Все остальные параметры графика остаются прежними.

Обновление графиков отключения света в Одессе

Компания ДТЭК «Одесские электросети» предупредила одесситов о небольшом, но важном изменении — с 3 декабря все временные промежутки в недельных графиках смещаются на 30 минут вперед. Такое решение принято по просьбе «Укрэнерго».

Если раньше, например, «белая» зона начиналась в 09:00, то теперь старт будет в 09:30. Аналогичное смещение действует и для «серых» зон. При этом структура графиков, очередность групп и все другие параметры остаются без изменений.

Актуальные недельные графики уже опубликованы:

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

