Ключевые моменты:

Несколько громад получили новые названия, соответствующие государственному языку и административным центрам.

Часть громад укрупнили, присоединив к ним соседние территории.

Переименование громад Одесской области

Кабинет министров Украины 26 ноября утвердил новые названия для ряда громад Одесской области. Это делают для того, чтобы названия соответствовали украинскому языку и совпадали с центрами громад.

Так, Южненская громада теперь называется Пивденнивской, Бородинская — Буджакской, Тарутинская — Бессарабской, Суворовская — Катлабужской, а Андреево-Ивановская стала Черновской.

Документ также закрепляет масштабное укрупнение громад: многие старые громады объединены и больше не существуют как отдельные административные единицы.

Так Курисовская громада получила современное название с центром в селе Курисово. В нее вошли бывшие Каирская, Новониколаевская и Сербковская громады.

Катлабугская громада создана на базе Суворовской, ее центр теперь — пгт Катлабуг. К ней присоединили Кирничанскую, Новопокровскую, Островненскую, Приозерненскую и Старотрояновскую громады.

Пивденнивская громада поглотила Новобилярскую и Сычавскую.

Кроме этих крупных изменений, ряд громад получили исправленные и гармонизированные названия: Великодолинская, Доброславская, Таировская, Зеленогорская, Савранская, Слободская, Затишанская, Захаровская, Бессарабская, Буджакская и Теплицкая.

Ликвидированные громады и исчезнувшие названия

Принятое решение окончательно закрепляет ликвидацию старых советов и укрупнение территорий, начавшееся в ходе административной реформы. Полностью прекратили существование громады бывших Березовского, Ивановского, Николаевского, Ширяевского, Татарбунарского, Арцизского, Тарутинского, Белгород-Днестровского, Саратского, Килийского, Измаильского, Беляевского, Овидиопольского, Лиманского, Ананьевского, Балтского, Савранского, Любашевского, Окнянского, Ренийского, Подольского районов и других.

Некоторые громады утратили не только статус, но и исторические названия. Например:

Затоковская (вошла в Каролино-Бугазскую),

Николаевская (Белгород-Днестровский район),

Казацкая, Краснокосянская, Карналиевская (вошли в Староказацкую),

Дмитровская (Килийский район),

Первомайская (Измаильский район),

Новопокровская (теперь часть Катлабужской),

Приморская (Татарбунарский район),

Иосиповская (Овидиопольский район).

Вам можете узнать, как появились уникальный край в Одесской области Буджак.