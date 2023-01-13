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Дунайка, сушеная брынза, винные дрожжи: чем обогатила Одесская область атлас уникальных продуктов Украины

Дунайка, сушеная брынза, винные дрожжи: чем обогатила Одесская область атлас уникальных продуктов Украины

11 января вышел в свет атлас «Ковчег вкуса в Украине», куда вошли продукты, которые находятся на грани исчезновения. Работа по формированию атласа шла несколько лет. Из 85 продуктов в нем 13 — из Одесской области.

Над сборником работали исследователи разных стран, которые находили, описывали продукты и блюда и формировали список. После этого ученые тщательно изучали их историю, характеристики, локальные отличия, вкусовые качества и выносили каждому номинанту приговор. Таким образом, в перечень вошли восемьдесят пять продуктов из разных регионов страны. Впрочем, составители отмечают, если вы не нашли уникального продукта вашего региона, то вы можете написать письмо по адресу, указанному на последних страницах, ведь планируется выход второго тома атласа, где будут представлены рецепты и другие продукты.

Атлас состоит из нескольких разделов: породы, рыбы, насекомые и мед; обработанные пищевые продукты; фрукты, овощи и грибы; сладости и пирожные. Наш регион представлен многими интересными продуктами:

  • Степной мед долины Фрумушика
  • Серая украинская порода крупного рогатого скота
  • Украинская степная белая свинья
  • Дунайка
  • Причерноморская южно-бессарабская козья брынза
  • Сушеная брынза
  • Виноград Новак
  • Виноград Тельти Курук
  • Полынное вино
  • Мирудия
  • Крупки
  • Обрядовые хлеба ко Дню Святого Георгия
  • Сухие винные дрожжи

 

В предисловии к изданию украинский гастроактивист и шеф-повар Евгений Клопотенко сказал, что уже давно изучает локальные продукты и благодаря экспедициям и исследованиям знает много о традиционных локальных продуктах и блюдах, но даже для него здесь было много нового:

Однако около 20% продуктов, описанных в этом каталоге, стали для меня приятным открытием и ценной находкой. Я буду готовить, смаковать и возрождать блюда из этих продуктов. Чтобы из-за связи с прошлым страны влиять на формирование ее будущего.

Идея создания таких атласов принадлежит итальянцам. Со второй половины 1990-х благодаря усилиям общественного движения Слоу Фуд-Slow Food и Университета гастрономических наук Полленцо в сотрудничестве с сотнями локальных ассоциаций и сообществ «Ковчег вкуса» является мировым онлайн-каталогом продуктов, которым грозит исчезновение, являющееся частью традиционной. Серия атласов включает в себя Албанию, Бразилию, Эстонию, Кению, Мексику, Нидерланды, Перу и Танзанию.

Ранее мы писали о том, чем одещина обогатила украинское культурное наследие.

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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