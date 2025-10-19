Ключевые моменты:

В ночь на 19 октября 2025 Силы обороны Украины нанесли удары по критической инфраструктуре РФ; зафиксированы взрывы и пожары на заводах в Самарской и Оренбургской областях, а также на базе горюче-смазочных материалов в Бердянске.

ВСУ поразили восемь районов скопления личного состава и техники противника, потери оккупантов за сутки составили около 1000 человек.

Международный валютный фонд прогнозирует, что война в Украине может продолжаться до конца 2026 года.

Пылают НПЗ и ГПЗ: ВСУ продолжают подрывать военную инфраструктуру России

В ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Это предприятие было задействовано в обеспечении нужд российской армии.

Завод производит более 20 разновидностей товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн тонн, говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. По предварительной информации, поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). Степень нанесенного ущерба уточняется.

Также поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод в Оренбургской области России. На территории завода также зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов России и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительной информации поражена одна из установок переработки и очистки газа.

Кроме того, поражена база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. Есть информация о взрывах в районе цели и пожаре на объекте.

«Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических предприятий, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил России, и подрыва военно-промышленной базы России для лишения ее возможности продолжать преступную агрессию. Продолжение следует…», – обещают украинские военные.

Ситуация на фронте: минус еще тысяча оккупантов

Также Генштаб ВСУ информирует: всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения.

Накануне российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 84 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 193 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6343 дрона-камикадзе и произвели 5114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 – из реактивных систем залпового огня.

В частности, агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Сподобовка, Лозовая Харьковской области; Долинка, Степногорск Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

По данным ресурса DeepState, в течение суток россияне продвинулись вблизи Филии на Днепропетровщине, а также возле Малиновки и в Охотничьем в Запорожской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили танк, три боевых бронированных машины, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 444 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники оккупантов.

Как долго продлится война в Украине: неутешительный прогноз

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил ожидания и прогнозирует, что война в Украине продлится в течение всего 2026 года. Фонд также начал обсуждение новой программы поддержки Украины и призывает продолжать реформы и укреплять бюджет для обеспечения финансовой устойчивости, пишет издание «Обозреватель».

Как заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, сейчас Фонд исходит из предположения, что вооруженный конфликт будет продолжаться в течение всего 2026 года.

«Что касается прогнозов роста экономики Украины, они действительно ухудшились. Это отражает атаки России на энергетическую инфраструктуру и гражданское население», – отметил Каммер.

По его словам, оценки МВФ учитывают заявление украинского правительства о затяжном характере войны, что стало ключевым фактором в формировании новых макроэкономических прогнозов.

Украина обратилась к МВФ с запросом на новую программу финансовой поддержки. Каммер пояснил, что обсуждения касаются не только макроэкономической рамки, но и структурных реформ, которые могли бы поддержать экономику страны в условиях затянувшейся войны.

«Переговоры только начались и потребуют времени. Обсуждения продолжаются на этой неделе, но это только старт процесса», – добавил представитель фонда.

Важным аспектом станет обеспечение внешнего финансирования. МВФ участвует в переговорах Украины с международными партнерами для определения финансового разрыва, который необходимо покрыть, чтобы поддержать государственные расходы и восстановление экономики.

